Tesco mobile rozdáva trikrát viac kreditu pri každom dobití s novou kartou Trio

Nová karta Trio umožní zákazníkovi volať ešte výhodnejšie ako doteraz:



Každé dobitie kreditu v akejkoľvek sume a cez akýkoľvek kanál bude strojnásobené vrátane dobitia poukážkou z vernostného programu Tesco Clubcard.



Kredit získaný zadarmo navyše, tzv. extra kredit, má platnosť 30 dní a zákazník ho môže využiť hneď po vyčerpaní zaplateného kreditu na hovory a SMS do všetkých sietí na Slovensku a denné dáta.



Vďaka trojnásobnému kreditu pri každom dobití si zákazník môže znížiť cenníkové ceny až na tretinu a efektívne tak volať a SMS-kovať len za 3 centy. Dátovať môže s denným balíčkom v objeme 300 MB len za 30 centov, obnoviť si ho môže aj viackrát.



Ponuka dátových balíčkov Tesco mobile:

Nová karta Trio aj dátová SIM karta

1.4.2022 (Webnoviny.sk) -"V Tesco mobile sa dlhodobo snažíme zákazníkom prinášať výhodné ponuky a jedinečné benefity. Tento rok sme sa opäť zamysleli, ako v týchto náročných časoch umožniť zákazníkom volať či dátovať ešte výhodnejšie, a v nadväznosti na náš obľúbený dvojnásobok kreditu sme sa rozhodli dať zákazníkom ešte viac a každé dobité euro rovno strojnásobiť. S novým predplateným programom Trio zákazník získa 3x viac kreditu pri každom dobití a môže tak volať a SMS-kovať len za 3 centy či dátovať len za 30 centov na deň," hovorí"Nový benefit funguje jednoducho. Zákazník si dobije kredit napríklad v hodnote 5 € a automaticky získa kredit v hodnote 15 €. Keď minie svoj zaplatený kredit, nemusí si v daný mesiac viac dobíjať, automaticky siaha na kredit navyše, ktorý má platnosť až 30 dní a možno ho využiť nielen na volania a SMS, ale aj denné dáta," hovoríNa karte Trio zostávajú v ponuke všetky mesačné dátové balíčky vrátane Dátového bonusu, s ktorým zákazník získa pri dobití kreditu rovnaký objem balíčka navyše zadarmo. Napríklad s balíčkom 500 MB za 3 € získa po dobití kreditu až 1 GB, s balíčkom 1,5 GB až 3 GB len za 6 € alebo s balíčkom 5 GB až 10 GB len za 9 €.Nová karta Trio s úvodným kreditom 3 € za cenu 3 € bude dostupná od 6. 4. 2022 vo všetkých predajniach Tesco alebo na webe Tesco mobile . Okrem základnej predplatenej karty bude v predaji aj dátová karta 10 GB za cenu 9 €. Dátová karta obsahuje rovnako program Trio a predaktivovaný dátový balíček v hodnote 9 €. Základný objem 5 GB si môže zákazník navýšiť na 10 GB dobitím kreditu, ktorý sa mu zároveň aj strojnásobí.Existujúci zákazníci si môžu svoje pôvodné programy ponechať alebo využiť možnosť zmeny programu na nový program Trio, a to úplne zadarmo a bez obmedzení zavolaním na zákaznícku linku alebo návštevou hypermarketu Tesco.Nová SIM karta Trio bude v ponuke predbežne do konca roka 2022. Novinku uvedie jarná kampaň s novými maskotmi Tesco mobile – trojicou surikát, ktoré zaspievajú oslavné trio pri príležitosti príchodu karty s trojnásobným kreditom. TV spot so surikatami si môžete pozrieť v predpremiére na YouTube. Informačný servis