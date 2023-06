COOP Jednota rozširuje sieť predajní Tempo

Nové Tempo predajne

Rozšírená ponuka a on-line verzia inzertných novín

30.6.2023 (SITA.sk) -Jednou z priorít systému COOP Jednota je byť čo najbližšie k svojim zákazníkom a zabezpečiť prevádzky aj na miestach, kde iné obchodné reťazce, pôsobiace na slovenskom trhu, nemajú ambície otvárať nové predajne. Ako najväčšia a najhustejšia maloobchodná sieť na Slovensku je systém COOP Jednota tvorený tromi formátmi - Tempo SUPERMARKET, SUPERMARKET a POTRAVINY, v rámci ktorých prevádzkuje spolu viac ako 2 000 predajní vo všetkých regiónoch. Prevádzkové jednotky sa do jednotlivých formátov zaraďujú na základe stanovenej predajnej plochy a šírky sortimentnej ponuky. S cieľom napredovať a udržať si pozíciu najsilnejšieho domáceho reťazca, prechádzajú niektoré supermarkety zmenou a modernizáciou na nový formát Tempo SUPERMARKET.Rozvoj formátu COOP Jednota Tempo SUPERMARKET je spojený s cieľom budovať supermarket s bohatou ponukou kvalitných tovarov, s predispozíciou uspokojiť aj toho najnáročnejšieho zákazníka. Zámerom reťazca Tempo SUPERMARKET je prinášať zákazníkom v rámci každodennej ponuky kvalitného tovaru a služieb niečo naviac, reagovať na ich špecifické preferencie a dopyt, ponúkať široký sortiment čerstvých tovarov, výrobkov vlastných značiek COOP Jednota, vrátane prémiových produktov, bioproduktov či vytvárať špeciálne oddelenia s produktami so zdravotnými benefitmi. "Impulzom k posilneniu a rozširovaniu predajní Tempo SUPERMARKET je náš zákazník, ktorý nás motivuje. Od júla prechádza preto viac ako 60 supermarketov COOP Jednoty vo všetkých regiónoch Slovenska do vyššieho formátu – Tempo SUPERMARKET. Strategické rozhodnutie pretransformovať vybrané predajne zo supermarketov na Tempo SUPERMARKETY prijalo až 17 regionálnych COOP Jednôt. Rozhodujúca bola interná analýza a zhodnotenie kúpnej sily v regióne," zdôrazňuje Ján Bilinský, predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko. A dodáva: "Nové predajne Tempo SUPERMARKET disponujú predajnou plochou 500 m² a viac. Zákazníci si budú môcť vybrať z viac ako 4 000 tovarových položiek najmä od slovenských výrobcov. Pestrá paleta kvalitných a čerstvých produktov je podporená doplnkovými službami. Coopkasa, COOP CashBack, dobitie kreditu, zálohomaty i možnosť využiť pri platení e-doklad prinášajú komfort a udržateľný prístup i tomu najnáročnejšiemu zákazníkovi."V predajniach Tempo SUPERMARKET s väčšou predajnou plochou budú k dispozícii i špeciálne kútiky, s kategóriami z oblasti zdravej a racionálnej výživy, sortiment pre vegetariánov a vegánov, produkty pre diabetikov, bezlepkové výrobky a podobne. Okrem tlačených inzertných novín s akciovou ponukou pre predajne Tempo, bude pre formát Tempo SUPERMARKET pripravovaná tiež on-line verzia. V online inzertných novinách si zákazníci nájdu viac informácií o produktoch predávaných v sieti COOP Jednota, tipy na rýchle a netradičné recepty i podnetné články z oblasti zdravého životného štýlu.Informačný servis