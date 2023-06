Nechudnime do plaviek! Union zdravotná poisťovňa pomáha s osvetou o poruchách príjmu potravy

Počet poistencov Union ZP s PPP

2019

2020

2021

2022





12r-17r

68

113

138

159







30.6.2023 (SITA.sk) - Figúra do plaviek, zázračná diéta pred letom. S príchodom dovolenkovej sezóny sa zvyšuje frekvencia mediálnych výstupov na tému "dokonalého tela". Union zdravotná poisťovňa v spolupráci občianskym združením EDI Slovensko, ktoré zastrešuje projekt Chuť žiť , upozorňuje na problematiku porúch príjmu potravy a na štatistiky o náraste počtu poistencov a poisteniek s "PPP".Medzi najznámejšie poruchy príjmu potravy, ktoré sa týkajú celosvetovo viac ako 70 miliónov ľudí, patrí mentálna anorexia, mentálna bulímia či diagnóza záchvatového prejedania. Ochorenie trvá v živote človeka priemerne 6 rokov, ale čím skôr sa PPP začnú liečiť s odbornou pomocou, tým rýchlejší je proces uzdravenia. Liečba by mala byť multidisciplinárna, teda zložená z tímu odborníkov ako je psychiater, psychológ, nutričný špecialista či peer konzultant."Podľa dát za posledné tri roky vidíme, že počet poistencov narastá. Obávame sa však, že tieto čísla celkom neodrážajú vážnosť situácie. Mnohí ľudia s poruchami príjmu potravy sa do rúk odborníkov ani nedostanú," uvádza riaditeľka revíznych a zdravotných činností MUDr. Ingrid Dúbravová.S týmto názorom súhlasí aj zakladateľka projektu Chuť žiť Valentína Sedileková. "Odbornú pomoc vyhľadá len približne štvrtina ľudí, ktorí s poruchami príjmu potravy žijú. Je našou ambíciou zlepšovať osvetu o týchto ochoreniach a najmä povedomie o tom, že pomoc existuje."Svetový deň povedomia o poruchách príjmu potravy si verejnosť pripomenula 2. júna. Union zdravotná poisťovňa sa rozhodla zosumarizovať odporúčania, ako poruchám príjmu potravy predchádzať či ako ich riešiť."Odborný tím projektu Chuť žiť pre nás pripravil sumár dôležitých informácií, ktoré môžu pomôcť s rozoznaním porúch príjmu potravy u našich blízkych a ktoré sme zverejnili na našich sociálnych sieťach . Je veľmi dôležité o tejto téme hovoriť a vyhľadať odbornú pomoc čo najskôr," vysvetľuje hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Kristína Baluchová, podľa ktorej by naším cieľom malo byť zdravie, nie štíhla postava. Témy "PPP" sú stále spájané aj s veľkým množstvom mýtov či predsudkov."Poruchy príjmu potravy sa netýkajú len mladých ľudí či žien. Tlak spoločnosti na výkon aj vzhľad je v dnešnej dobe enormný. Na sociálnych sieťach nás obklopujú nereálne ideály života aj krásy, pričom tento fenomén môže mať vážny negatívny vplyv na sebavedomie, sebaúctu či celkovo duševné zdravie," dodáva Valentína Sedileková za Chuť žiť.Union zdravotná poisťovňa sa téme duševného zdravia dlhodobo venuje aj prostredníctvom svojich blogov či podcastov Zdravá duša , fakty a odporúčania ohľadom PPP zverejnila aj na svojich sociálnych sieťach.Informačný servis