COOP Jednota v spolupráci so samosprávou pomáha seniorom a ľuďom v karanténe, do predajní inštaluje špeciálne plexisklá

1.4.2020 (Webnoviny.sk) -"Vždy sme boli hrdí na to, že spotrebné družstvá počas jeden a pol storočia svojej existencie pomáhali ľuďom. Spolupatričnost, solidárnosť a pomoc v núdzi sú atribúty, ktorých sa COOP Jednota drží aj dnes. Ako najväčšia maloobchodná sieť na Slovensku si uvedomujeme svoju zodpovednosť v zásobovaní obyvateľstva potravinami. Dve tretiny z našich viac ako 2 000 predajní sa nachádzajú na vidieku a najmä v menších obciach tvoria seniori väčšinu našich zákazníkov. Považujeme preto za dôležité hľadať možnosti, ako im v týchto mimoriadne náročných chvíľach pomôcť," zdôraznil Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.Obchodný systém COOP Jednota zastrešuje 26 spotrebných družstiev, z ktorých každé hľadá spôsoby, ako čo najefektívnejšie uspokojiť potreby spotrebiteľov a zároveň pomôcť najzraniteľnejším skupinám a občanom v povinnej karanténe. Jedným z opatrení je dohodnutá spolupráca s mestskými a miestnymi úradmi v súvislosti so zabezpečovaním potravín. "Oslovili sme viaceré úrady v snahe podať pomocnú ruku. V praxi to bude fungovať tak, že mestský úrad pripraví objednávku a v dohodnutých predajniach pripravíme a zabalíme všetky nákupy pre seniorov. Zástupca úradu, alebo ním dohodnutá služba, následne pre tovar príde a rozdistribuuje ho. Radi by sme zabezpečovali aj rozvoz, ale, žiaľ, situácia je taká, že vo väčšine predajní máme problém s nedostatkom personálu zo zdravotných dôvodov alebo kvôli čerpaniu rodičovskej dovolenky," pokračoval Branislav Lellák. Možnosť tejto formy nákupu bude napríklad vo vybraných prevádzkach spotrebného družstva COOP Jednoty (CJ) Nové Zámky, CJ Krupina, CJ Námestovo, CJ Nitra, CJ Levice, CJ Liptovský Mikuláš, pripravené zapojiť sa sú aj ďalšie spotrebné družstvá.Reťazec plánuje aj ďalšiu novinku. Prostredníctvom CJ Galanta pripravuje ponukový list pre dôchodcov s číslami tovarov a orientačnou cenou. Vybrať si budú môcť z približne 250 základných potravín a následne si ich v čase od 9.00 do 11.00 hod telefonicky objednať. Na vybrané predajne už dopĺňa telefóny, aby bol priestor na komunikáciu. Distribúciu pre seniorov a ľudí v karanténe budú zabezpečovať obce.COOP Jednota zároveň rozširuje aj možnosti online nákupu pre zákazníkov, aktuálne ponúka uvedenú službu CJ Liptovský Mikuláš, v testovacej fáze sú CJ Galanta, CJ Senica, CJ Námestovo. V závislosti od konkrétneho spotrebného družstva bude nákup fungovať formou "drive-in" - zamestnanci vybranej predajne tovar pripravia a zákazník si poň príde. Bližšie informácie o jednotlivých nákupných možnostiach konkrétneho družstva sú zverejnené na webových stránkach regionálnych COOP Jednôt, sociálnych sieťach alebo priamo v predajniach.Tradičný slovenský reťazec dodržiava aj najnovšie vládne nariadenia týkajúce sa prednostného nakupovania pre seniorov v čase od 9.00 do 12.00 hod a prosí ostatných spotrebiteľov, aby to v záujme ochrany zdravia starších obyvateľov rešpektovali a nakupovali v inom čase.Maloobchodná sieť zároveň intenzívne pokračuje v realizovaní dezinfekčných opatrení v predajniach a v logistických centrách. V závislosti od regiónu vyčlenila hodinu dezinfekcie navyše po pracovnom čase, naďalej platí zvýšená sanitácia priestorov, kľučiek, nákupných košíkov a vozíkov, podlahy a pokladničných pásov. Personál dôkladne umýva a dezinfikuje všetky pracovné nástroje (nože, dosky, kliešte, tácky...) a zariadenia (nárezové stroje, váhy, pracovné plochy...). Novinkou je inštalácia plexisiel vo väčšine predajní, ktoré majú obmedziť osobný kontakt pokladníka a zákazníka, v niektorých prevádzkach majú pokadníčky k dispozícii aj okuliare a helmy. COOP Jednota aj naďalej apeluje na zákazníkov, aby vstupovali do predajne len s rúškom či inou ochranou tváre a počas nákupu využívali rukavice alebo dezinfekciu rúk. "Všetkým našim zákazníkom ďakujem za solidárnosť a rešpektovanie nastavených pravidiel. Moje úprimné poďakovanie patrí aj všetkým našim kolegom v predajniach a v logistických centrách za mimoriadne nasadenie, našim dodávateľom, spracovateľom, poľnohospodárom, potravinárom, ale aj všetkým dnešným hrdinom – lekárom, zdravotníkom, záchranárom, policajtom, hasičom či vojakom. Len spoločným úsilím sa nám podarí nad vírusom zvíťaziť," dodal vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko Branislav Lellák.Informačný servis