Počas pandemickej PN a karantény nie sú vychádzky možné, upozorňuje Sociálna poisťovňa

Čas vychádzok ošetrujúci lekár zaznamená, ak ich povolil, na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a v zdravotnej dokumentácii dočasne práceneschopnej osoby.

1.4.2020 - Ak ošetrujúci lekár vystaví tzv. pandemickú PN-ku, na základe ktorej je daný poistenec v karanténe pre zabránenie šíreniu koronavírusu Covid-19 a má byť izolovaný v domácom prostredí, vychádzky nemá povolené.V tlačovej správe na to upozornil hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Ak by osobe, ktorá je uznaná dočasne práceneschopnou z dôvodu karantény, boli počas izolácie v domácom prostredí vychádzky povolené, odporovalo by to zmyslu nariadenej izolácie," uviedol.Pri bežnej práceneschopnosti určuje ošetrujúci lekár poistencovi čas možných vychádzok najčastejšie v rozsahu štyroch hodín denne, napríklad od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00.„Vždy to závisí od konkrétnej diagnózy pacienta,"Sociálnej poisťovne