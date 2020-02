COOP Jednota zavádza environmentálny strategický program „Jednotne ekologicky“ na podporu udržateľnosti a ochrany životného prostredia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.2.2020 (Webnoviny.sk) -"Ak chceme byť zodpovednejší k našej planéte, musíme všetci priložiť ruku k dielu - malé spoločnosti, veľké firmy, ale aj domácnosti. V COOP Jednote preto posúvame našu environmentálnu stratégiu ešte ďalej. Sloganom ,Jednotne ekologicky´ a edukatívnymi grafickými ikonami na tenkých plastových taškách spotrebiteľom vysvetľujeme, ako tašku môžu použiť opakovane, a ako ju majú na konci používania vyhodiť do žltého kontajnera určeného na plastový odpad. Naším cieľom totiž nie je len samotná recyklácia, ale čo je dôležité, aj prispievanie k cirkulárnej ekonomike, pretože práve to je cesta k trvalej udržateľnosti," informuje Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.Ľahká plastová taška s grafikou v podobe žltého kontajnera je navrhnutá tak, aby bola vyrobená už z recyklovaného materiálu, zároveň je recyklovateľná a určená na viacnásobné použitie. Dizajn tašky okrem grafiky a sloganu "Jednotne ekologicky" dopĺňajú aj výzvy pre zákazníkov "Používaj ma opakovanie" a "Patrím do žltého kontajnera". Na jej výrobe sa podieľali ľudia so zdravotným hendikepom. Veľká taška s uchom je vyrobená z 80 % recyklovaného plastu z odpadkových košov. Obsahuje certfikát Modrý anjel, čo je najstaršia a najznámejšia eko značka na svete. Modrý anjel stanovuje štandardy ekologicky orientovaných produktov a služieb. Udeľuje sa spoločnostiam za ich záväzky pri ochrane životného prostredia. Tento certifikát je "ekologickým majákom", ktorý zákazníkovi ukazuje cestu k ekologicky lepšiemu produktu a podporuje environmentálne uvedomelú spotrebu.Slogan "Jednotne ekologicky" využila COOP Jednota aj pri dizajnovaní papierovej tašky, ktorá je ďalšou alternatívou pre spotrebiteľov. Vychádzajúc z aktuálnych trendov v oblasti ekológie je ladená do zemitých farieb. Novinkou je recyklovateľná textilná taška s modrotlačou, ktorú slovenský reťazec nedávno uviedol do predaja. Zákazníci COOP Jednoty si môžu zakúpiť aj veľkú permanentnú tašku vyrobenú z recyklovaných PET fliaš.Pripravovanou novinkou sú jednodruhové vrecká doplnené o priesvitné okienko vyrobené z papiera. Určené sú na nebalené potraviny.Ďalším z environmentálnych opatrení COOP Jednoty je optimalizácia počtu letákov doručovaných do poštových schránok. Domáci reťazec ich znížil o takmer 12 miliónov kusov ročne, čím v priebehu dvanástich mesiacov ušetrí 214 ton papiera. Papier použitý na tlač letákov je z veľkej časti vyrobený z recyklátu. Letáky sa tlačia v tlačiarni, ktorá spĺňa prísne európske ekologické podmienky a môže používať značku EU Ecolabel.Maloobchodná sieť COOP Jednota sa venuje ochrane životného prostredia dlhodobo. V roku 2019 začala vyraďovať z predaja plastové slamky a plastový riad vlastnej značky a nahradila ich produktmi vyrobenými z cukrovej trstiny. Plastové tyčinky do uší zamenila za bambusové. V rámci environmentálnej politiky umožňuje zákazníkom vrátiť použité batérie priamo do miesta predaja.Regionálne spotrebné družstvá sa na ochrane životného prostredia podieľajú investovaním do nových technologických a energeticky úsporných chladiarenských zariadení na báze chladiva CO2, ktoré dokážu ušetriť až 17 – 20 % elektrickej energie. Zavádzaním elektronických cenoviek a LED cenoviek v predajniach COOP Jednota znižuje spotrebu papiera a tonerov, ktoré sú v katalógu odpadov zaradené do kategórie nebezpečný odpad. Postupne vymieňa klasické žiarivky a nahrádza ich LED svietidlami, s 2- až 3-násobne vyššou účinnosťou svetelného výkonu oproti bežným svetelným zdrojom pri nižšej spotrebe elektrickej energie.Nový environmentálny strategický program obchodného systému COOP Jednota zahŕňa aj ďalšie inovácie vo vlastnej značke, o ktorých bude reťazec informovať v druhej polovici tohto roka.Inzercia