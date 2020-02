Slováci vlani častejšie reagovali na domáce pracovné ponuky, ale záujem o Česko bol prekvapujúci

Najnižší počet ponúk

Lákavé Maďarsko a Rakúsko

17.2.2020 (Webnoviny.sk) - Záujem Slovákov o prácu v Českej republike výrazne opadáva. Vyplýva to z analýzy portálu Profesia.sk. Jedna pracovná ponuka v Česku zaujala minulý rok necelých osem uchádzačov. Priemerný počet reakcií sa tak medziročne znížil takmer o 10 uchádzačov na ponuku.Ešte v roku 2018 zareagovalo na jeden inzerát v Česku takmer 18 ľudí. "Počet reakcií uchádzačov na ponuky v Česku je najnižší za posledných päť rokov," informovala spoločnosť Profesia v tlačovej správe.Kým priemerný počet reakcií na ponuky u našich západných susedov klesol, reakcie na Slovensku, naopak, rástli. V roku 2018 zareagovalo na inzerát necelých 15 uchádzačov, vlani išlo o viac ako 17 ľudí."Vývoj priemerného počtu reakcií na české ponuky práce je prekvapujúci aj vzhľadom na fakt, že v roku 2019 evidoval portál najnižší počet ponúk za posledné roky," tvrdí spoločnosť Profesia. Vlani hľadali firmy prostredníctvom portálu Profesia.sk nových zamestnancov do Českej republiky vo viac ako 10-tisíc inzerátoch. V roku 2018 bolo ponúk o zhruba 3 500 viac."Stratu záujmu sledujeme aj pri pracovných inzerátoch v Prahe," uvádza spoločnosť Profesia. V minulom roku platilo, že na jednu ponuku v českej metropole zareagovalo takmer osem uchádzačov. Ide o najnižšie číslo za posledných päť rokov. Ešte v roku 2018 zareagovalo na ponuku priemerne 10 uchádzačov.Analýza Profesie dokumentuje tiež reakcie uchádzačov pri ponukách v ďalších susedských krajinách. Kým záujem Slovákov o Čechy klesá, pri Maďarsku a Rakúsku sa reakcie vyvíjajú presne opačným smerom. Na ponuku práce v Rakúsku zareagovalo vlani v priemere 17 uchádzačov. Inzerát práce v Maďarsku prilákal viac ako 18 reakcií."V oboch prípadoch je ale potrebné zdôrazniť, že počet ponúk v týchto krajinách je na Profesia.sk výrazne nižší ako počet ponúk v Českej republike," zdôraznila spoločnosť.Uchádzači, ktorí sa v roku 2019 zaujímali o prácu v Českej republike alebo Maďarsku, reagovali najčastejšie na pozície v obchode. Popri obchodných manažéroch a zástupcoch išlo ešte o pozície vodičov a baličov."Keď sa pozrieme na najobľúbenejšie ponuky práce v Rakúsku, môžeme vidieť, že ide skôr o pozície s nižšou kvalifikáciou. Slováci tu reagovali najviac na inzeráty, ktoré ponúkali miesta vodičov, robotníkov či pomocných pracovníkov," uvádza sa v tlačovej správe. Na Slovensku hľadajú zamestnávatelia najčastejšie pracovníkov do výroby, dopravy a logistiky, ale aj informačných technológií a obchodu.