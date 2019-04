COOP Jednota získala v súťaži Múza Merkúra za Baču s Honelníkom mimoriadne ocenenie

Múza Merkúra 2018 - Ocenenia COOP Jednoty







Mimoriadne ocenenie







COOP Jednota Slovensko

COOP Jednota – najobľúbenejšia značka a reklamy

Mimoriadna cena













Branding predajne







COOP Jednota Nitra

Remodeling supermarketu Tempo Nitra

1. miesto





COOP Jednota Krupina

Rekonštrukcia a modernizácia predajne potravín Supermarket I. Banská Bystrica









3. miesto













Promo aktivity a eventy







COOP Jednota Slovensko

Spoznaj najkrajšie zvieratká Slovenska

2. miesto













Aktivity z oblasti spoločenskej zodpovednosti (CSR v obchode)







COOP Jednota Slovensko

Projekt podpory lokálnych komunít

2. miesto







"COOP Jednota je všeobecne známa ako najväčší predajca slovenských potravín. Dennodenne sa ale snažíme posúvať dopredu aj v ďalších oblastiach maloobchodu. Modernizáciou predajní a technickými inováciami pracujeme na tom, aby bolo nakupovanie v našich predajniach pre zákazníkov zážitkom. Rovnako sa tešíme, že zážitkom je aj pozeranie našich reklám. Koncept Baču s Honelníkom je na trhu už dekádu, no prvenstvo je dôkazom, že stále má spotrebiteľom čo povedať. Získané ocenenia potvrdzujú, že cesta, po ktorej kráčame je správna, no budeme aj naďalej tvrdo pracovať, aby sme z nej nezišli," povedal Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.Reklamy Baču a Honelníka môžu diváci pozerať v televízii už jedenásty rok, no stále si držia prvenstvo v spontánnej znalosti a obľúbenosti. Práve za originalitu a nápad získala COOP Jednota Slovensko výnimočne udelenú mimoriadnu cenu. Najväčšia maloobchodná sieť bodovala aj v ďalších kategóriách. Za druhý ročník úspešného projektu Program podpory lokálnych komunít jej odborná porota udelila druhé miesto v kategórii zameranej na aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Cieľom projektu je podnecovať a podporovať rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív a podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb, ako sú športoviská, komunitné záhrady, altánky a prístrešky, mestský mobiliár, výsadba zelene, budovanie turistických trás či propagácia tradícií Slovenska. Medzi promo aktivitami a eventami sa získaným druhým miestom nestratil ani nálepkový album so slovenskými zvieratkami, ktoré mohli deti zbierať v roku 2018.Neustála snaha o postupnú modernizáciu všetkých viac ako 2 100 predajní tiež neunikla odbornému oku poroty. Za kompletnú rekonštrukciu, technické inovácie a redizajn supermarketu TEMPO v Nitre vyhralo spotrebné družstvo COOP Jednota Nitra kategóriu Branding predajne. V tej istej kategórii obsadilo spotrebné družstvo Krupina tretiu priečku.Cieľom súťaže Múza Merkúra je prostredníctvom odbornej poroty ohodnotiť najkreatívnejšie marketingové a komunikačné projekty v oblasti retailu realizované na Slovensku v priebehu uplynulého kalendárneho roka. Hlavnými kritériami súťaže sú inovácia a kreativita projektu a ich exekúcia.Inzercia