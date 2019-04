EÚ dá miliardu eur na uľahčenie prístupu mladým farmárom k financiám

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Brusel 29. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) a Európska investičná banka (EIB) spustili v pondelok úverový balík vo výške jednej miliardy eur zameraný na mladých poľnohospodárov.Komisia pripomenula, že v roku 2017 bolo zamietnutých 27 % žiadostí o pôžičku predložených bankám zo strany mladých poľnohospodárov v EÚ, pričom v prípade iných poľnohospodárskych podnikov bola iba deväťpercentná miera odmietnutia úverov.Balík vo výške jednej miliardy eur, ktorý v pondelok ohlásil eurokomisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan a podpredseda EIB Andrew McDowell, sa zameriava na zlepšenie prístupu poľnohospodárov EÚ, najmä však mladých poľnohospodárov, k financovaniu.Spoločná iniciatíva EK a EIB bude zameraná na 15-ročné pôžičky za nižšie sadzby, ako sú trhové sadzby, uvádza sa v správe eurokomisie.Hogan v tejto súvislosti uviedol, že prístup k financiám je kľúčový a je príliš často prekážkou pre mladých ľudí, ktorí sú aktívni v tomto odbore.spresnil eurokomisár.Podpredseda EIB zodpovedný za poľnohospodárstvo a biohospodárstvo McDowell dodal, že poľnohospodárske odvetvie je chrbtovou kosťou hospodárstva EÚ a má kľúčovú úlohu nielen pri výrobe zdravých potravín, ale aj pri boji proti zmene klímy a pri ochrane životného prostredia.opísal situáciu McDowell.Program bude riadený na úrovni členských štátov bankami a lízingovými spoločnosťami pôsobiacimi v celej EÚ. Zúčastnené banky by sa mali riadiť sumou, ku ktorej sa zaviazala EIB, čím by celková suma úverov predstavovala dve miliardy eur, a prioritu by mali mať mladí poľnohospodári.Podľa európskeho práva sa zapovažujú tí vo veku pod 40 rokov. Podľa údajov Eurostatu z roku 2016 táto kategória predstavovala 11 % z celkového počtu 10,3 milióna poľnohospodárov. Najmenej mladých poľnohospodárov je na Cypre (3,3 %), v Portugalsku (4,2 %) a v Británii (5,3 %). Početnejší sú v Rakúsku (22,2 %), Poľsku (20,3 %) a na Slovensku (19 %).(spravodajca TASR Jaromír Novak)