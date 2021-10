COOP Jednota zviditeľnila Slovensko a potvrdila kvalitu vlastnej značky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.10.2021 (Webnoviny.sk) -Najväčšia domáca maloobchodná sieť uspela v súťaži už štvrtýkrát a potvrdila, že kvalita produktov, ktoré predáva pod vlastnou značkou presahuje hranice Slovenska. Víťazné bambusové tyčinky do uší patria do novej kozmetickej rady vlastnej značky, ktorú COOP Jednota uviedla na trh tento rok pod názvom Biova."Teší ma, že spotrebitelia si Biovu rýchlo obľúbili. Víťazstvo v medzinárodnej súťaži vlastných značiek je pomyselnou čerešničkou na torte a potvrdením, že vnesenie ekologických atribútov medzi výrobky našej vlastnej značky má zmysel. Samotné tyčinky nie sú plastové, ale bambusové, takže sú prirodzene rozložiteľné a nezaťažujú životné prostredie stovky rokov. Ich balenie je z nelakovaného papiera, ktorý sa po použití dá ďalej recyklovať," uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko. K triedeniu odpadu nabáda aj grafický symbol v podobe modrého kontajnera, ktorý na obal výrobku umiestnila COOP Jednota Slovensko v rámci ekogického a edukačného programu Jednotne-ekologicky. Domáci reťazec postupne umiestňuje symboly farebných triediacich kontajnerov na všetky produkty vlastnej značky, ktorých je viac ako 750. Program má svoju vlastnú webovú stránku www.jednotne-ekologicky.sk COOP Jednota kladie na výrobky vlastnej značky vysoké nároky, každý mesiac ich iniciatívne podrobuje viacstupňovým kontrolám v nadnárodných laboratóriách. Tradičný reťazec má svoju obchodnú politiku postavenú predovšetkým na ponuke slovenských potravín, ktoré tvoria 70 % z celkového predaja. Slovenské výrobky dominujú aj v sortimente privátnej značky. Zo 750 druhov tovaru 85 % pochádza od slovenských dodávateľov.Celosvetovú súťaž vlastných značiek organizuje Asociácia výrobcov privátnych značiek PLMA, ktorá bola založená v roku 1979 s cieľom propagovať vlastné značky. Je to jediná organizácia svojho druhu zastupujúca viac ako 4 500 členských výrobcov na celom svete. Medzi členov PLMA patria veľké nadnárodné korporácie aj malé rodinné podniky. Veľtrh pozostáva z potravinárskeho aj nepotravinárskeho segmentu.COOP Jednota si tradične udržiava svoju prestíž v konkurencii najznámejších reťazcov. V uplynulých ročníkoch získala prvenstvá potravinárskymi produktmi COOP kremžská horčica Mamičkine dobroty, COOP strúhaný chren Tradičná kvalita a COOP bylinný čaj Junior, s ktorým vyhrala minulý rok.Informačný servis