Hurbanovský pivovar si odniesol štyri ocenenia z prestížnej súťaže Zlatá pivná pečať 2021

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.10.2021 (Webnoviny.sk) -Aj tento rok pivá z portfólia spoločnosti HEINEKEN Slovensko zaznamenali úctyhodný úspech a bodovali v prestížnej súťaži Zlatá pivná pečať 2021, najväčšej a najstaršej degustačnej súťaže v Českej republike. Zo súťaže si pivovar odniesol spomedzi silnej konkurencie niekoľko cenných kovových pečatí a nadväzuje na minuloročné úspechy."Sme hrdí a tešíme sa, že sme dokázali nadviazať na úspechy z predchádzajúcich rokov. Súťaž potvrdila kvalitu produktov hurbanovského pivovaru a ocenila prácu našich kolegýň a kolegov. Z ocenenia máme úprimnú radosť a zároveň to vnímame ako záväzok do ďalších rokov," povedala Helena Windisch, manažérka korporátnych vzťahov HEINEKEN Slovensko.Pivovar Hurbanovo získal so svojim pivomprvenstvo v kategórií "Tmavé výčapné pivá" a odniesol si zlatú pečať. V kategórií ciderov si spoločnosť HEINEKEN Slovensko zožala dvojnásobný úspech –obsadil striebornú priečku v kategórií "Cider tradičný" aoslovil porotu v kategórií "Cider ochutený" a získal bronzovú pečať. Víťazné umiestnenia uzatváraktorý skončil na treťom mieste v kategórií "Miešaný nápoj z piva (radlery)". HEINEKEN Slovensko si tak prináša domov jednu zlatú, dve bronzové a jednu striebornú pečať.Informačný servis