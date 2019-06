COPA AMERICA: Argentína odvrátila blamáž a postúpila do štvrťfinále

Argentínsky futbalista Lionel Messi sa teší po výhre, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Copa America

B-skupina



Kolumbia - Paraguaj 1:0 (1:0)

Gól: 31. Cuellar



Katar - Argentína 0:2 (0:1)

Góly: 4. Martinez, 82. Agüero



Tabuľka:



1. Kolumbia 3 3 0 0 4:0 9*

2. Argentína 3 1 1 1 3:3 4*

3. Paraguaj 3 0 2 1 3:4 2

4. Katar 3 0 1 2 2:5 1

* - postup do štvrťfinále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Salvador/Porto Alegre 24. júna (TASR) - Futbalisti Argentíny odvrátili blamáž a zahrajú si vo štvrťfinále Copa America. V nedeľňajšom záverečnom súboji základnej B-skupiny si v Porto Alegre poradili s ázijským šampiónom Katarom 2:0 a so štyrmi bodmi obsadili napokon druhú postupovú priečku za Kolumbiou.Tá si prvenstvo zaistila už po druhom kole skupinovej fázy. Stále tak platí, že Argentínčania naposledy stroskotali už v skupinovej fáze juhoamerického šampionátu ešte v roku 1983.Z postupu satešia aj futbalisti Peru, ktorí obsadili tretie miesto v A-skupine so ziskom štyroch bodov a v mikrotabuľke tímov z tretích priečok nemôžu skončiť horšie ako druhí. Štvrťfinálovú miestenku získal aj ďalší štvorbodový tím Uruguaj, momentálne druhé mužstvo C-skupiny.Paraguaj v nedeľu podľahol Kolumbii 0:1 a s dvoma bodmi na konte bude čakať, či sa do štvrťfinále dostane ako druhý najlepší tím z tretích miest. Aby sa tak stalo, musí sa v dueli C-skupiny Ekvádor - Japonsko v noci na utorok zrodiť remíza.