Chára vyhral šiestykrát anketu Hokejsta roka

Zoznam ocenených v rámci ankety Hokejista roka 2019:



Hokejista roka: Zdeno Chára - ďalší finalisti: Erik Černák, Tomáš Tatar



Najlepší obranca (Cena Róberta Švehla): Erik Černák - Zdeno Chára, Andrej Sekera



Najlepší útočník (Cena Jozefa Golonku): Tomáš Tatar - Richard Pánik, Matúš Sukeľ



Najlepší brankár (Cena Vladimíra Dzurillu): Jaroslav Halák - Július Hudáček, Patrik Rybár



Najlepší tréner (Cena Ladislava Horského): Craig Ramsay - Vladimír Országh, Andrej Podkonický



Najlepší rozhodca (Cena Juraja Okoličányho): Peter Stano - Vladimír Baluška, Peter Jonák



Najlepší hráč do 20 rokov (Cena Pavla Demitru): Adam Liška - Samuel Buček, Martin Fehérváry



Hokejistka roka: Nicol Čupková - Jana Budajová, Janka Hlinková



All star tím Tipsport ligy: Michal Valent (HK Dukla Trenčín) – Tomáš Starosta (HK Dukla Trenčín), Ivan Ďatelinka (HC 05 Banská Bystrica) – Róbert Lantoši, Samuel Buček (obaja HK Nitra), Ladislav Nagy (HC Košice)



Noví členovia Siene slávy: Július Šupler, Oto Haščák, Ján Filc, Ferdinand Marek

Najlepší hokejisti Slovenska



1994 Oto Haščák



1995 Peter Šťastný



1996 Jaromír Dragan



1997 Zdeno Cíger

Víťazi ankety Zlatý puk



1998 Istropolis, Bratislava - Peter Bondra



1999 Holiday Inn, Bratislava - Pavol Demitra



2000 Forum, Bratislava - Miroslav Šatan



2001 Istropolis, Bratislava - Miroslav Šatan



2002 Divadlo Andreja Bagara, Nitra - Peter Bondra



2003 Istropolis, Bratislava - Peter Bondra



2004 NTC, Bratislava - Miroslav Šatan



2005 Crowne Plaza, Bratislava - Ľubomír Višňovský



2006 Crowne Plaza, Bratislava - Marián Hossa



2007 SND, Bratislava - Marián Hossa



2008 Historická budova SND, Bratislava - Marián Hossa



2009 Steel Arena, Košice - Zdeno Chára



2010 Hotel Bonbón, Bratislava - Marián Hossa



2011 Hotel Bonbón, Bratislava - Zdeno Chára



2012 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava - Zdeno Chára



2013 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava - Zdeno Chára

Víťazi ankety Hokejista roka



2014 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava - Marián Gáborík



2015 galavečer sa nekonal - Marián Hossa



2016 galavečer sa nekonal - Andrej Sekera



2017 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava - Marián Hossa



2018 galavečer sa nekonal - Zdeno Chára



2019 Slovenská filharmónia - Zdeno Chára



Bratislava 23. júna (TASR) – Zdeno Chára sa stal víťazom ankety Hokejista roka 2019. Štyridsaťdvaročný obranca obhájil vlaňajší triumf a prestížne ocenenie získal už šiestykrát v kariére, čím sa vyrovnal rekordérovi ankety Mariánovi Hossovi.Víťazov tradičnej ankety vyhlásil Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na nedeľňajšom slávnostnom galavečere v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave pri príležitosti 90 rokov organizovaného hokeja na Slovensku. V ankete Hokejista roka hlasovala odborná verejnosť, novinári, kluboví aj zväzoví funkcionári i samotní hráči. Hlavnú cenu získal Chára, ktorý nadviazal na svoje triumfy z rokov 2009, 2011, 2012, 2013 a 2018 a pridal sa k rekordérovi Hossovi. Kapitán Bostonu sa tento rok prebojoval s Bruins až do finále Stanleyho pohára. V ňom nastupoval aj s viacnásobnou zlomeninou čeľuste, trofej však "medveďom" napokon uchmatli hráči St. Louis Blues, ktorí zvíťazili vo finálovej sérii 4:3 na zápasy. Chára aj vo svojom veku stále patrí k pilierom obrany Bostonu, v základnej časti NHL odohral 62 zápasov so ziskom 14 bodov (5+9), v play off nastúpil v 23 dueloch (2+4). Strelecky sa presadil aj vo finálovej sérii s Blues. Chára nechal v hlasovaní za sebou ďalších dvoch finalistov Erika Černáka (Tampa Bay Lightning) a Andreja Sekeru (Edmonton Oilers). Na slávnostnom galavečere ale nebol osobne prítomný.povedal Chára v dopredu nakrútenom videu.V kategórii Najlepší obranca však Chárovi titul "vyfúkol" Erik Černák, mladý zadák Tampy Bay má za sebou premiérovú sezónu v zámorskej NHL. V nej si dokázal vybudovať pevné miesto v obrane "bleskov", za suverénne najlepší tím základnej časti odohral 58 stretnutí s bilanciou päť gólov a 11 asistencií, ďalšie štyri štarty pridal v play off. Spomedzi Slovákov v NHL bol dokonca najlepší v hodnotení +/-, keď dosiahol 25 plusových bodov – o tri viac ako druhý Zdeno Chára. Po vypadnutí Tampy v play off posilnil Černák slovenskú reprezentáciu na domácich MS, kde sa prezentoval tromi gólmi a dvomi asistenciami v siedmich vystúpeniach.uviedol Černák.Za najlepšieho útočníka zvolila odborná verejnosť Tomáša Tatara. Dvadsaťosemročný krídelník sa pred sezónou presťahoval do Montrealu a v drese Canadiens zažil svoju individuálne najúspešnejšiu sezónu v zámorskej profilige. So ziskom 58 bodov (25+33) si vylepšil maximum v základnej časti NHL. Na MS v Košiciach zaznamenal v siedmich dueloch dva góly a štyri asistencie. Tatar obhájil vlaňajšie prvenstvo v ankete o najlepšieho útočníka, cenu získal tretíkrát za uplynulé štyri ročníky. Ďalšími dvomi finalistami boli Richard Pánik z Arizony Coyotes a Matúš Sukeľ, doteraz hráč Slovana Bratislava, ktorý v novej sezóne oblečie už dres Sparty Praha.uviedol Tatar po prebratí ocenenia.Najlepším slovenským brankárom uplynulej sezóny sa stal 34-ročný Jaroslav Halák. Chárov spoluhráč z Bostonu zažil najmä fantastický štart do ročníka, keď zatienil aj brankársku jednotku "medveďov" Tuukku Raska. Celkovo odchytal za Bruins 40 stretnutí, pričom priviedol svoje mužstvo k 22 víťazstvám a zaznamenal úspešnosť zásahov 92,2 percenta a priemer 2,34 inkasovaného gólu na zápas. V play off už dostával pred Halákom prednosť Rask. Cenu Vladimíra Dzurillu získal piatykrát v kariére. Ocenenie za neho prevzali matka Jarmila a brat Miroslav.poďakoval sa Halák v pripravenom videu.Najlepším hráčom do 20 rokov sa stal Adam Liška, ktorý obdržal Cenu Pavla Demitru. Devätnásťročný krídelník si v uplynulej sezóne premiérovo zahral medzi dospelými. V drese Slovana Bratislava odohral v KHL 52 stretnutí so ziskom 10 bodov (4+6). Ku koncu sezóny jeho výkony gradovali a vyslúžil si aj nomináciu na domáce MS. Ako najmladší člen výberu strelil dva góly proti Kanade.uviedol Liška po prebratí ocenenia.Za najlepšieho trénera sezóny zvolili kouča reprezentačného A-tímu Craiga Ramsayho, ktorý tak získal Cenu Ladislava Horského. Hoci Kanaďan nepostúpil s národným tímom na svetovom šampionáte do štvrťfinále, mnohí ocenili ofenzívny a odvážny herný prejav slovenského mužstva. Triumf v ankete si Ramsay zaslúžil aj za celoročné vzdelávanie iných trénerov a reprezentačných asistentov. Šesťdesiatosemročný tréner nemohol prísť na galavečer osobne, v jeho neprítomnosti prevzal cenu reprezentačný asistent Róbert Petrovický.uviedol Ramsay v dopredu nakrútenom videu.Hokejistkou roka sa stala Nicol Čupková, ktorá ako jediná slovenská hráčka absolvovala sezónu v polo-profesionálnej najvyššej ruskej súťaži. V tíme Agidel Ufa zaznamenala 44 bodov v 35 odohratých zápasoch a bola druhou najproduktívnejšou hráčkou klubu.povedala Čupková pri preberaní ceny.Titul najlepšieho rozhodcu získal Peter Stano, ktorý sa ako jediný Slovák predstavil na MS na Slovensku v úlohe hlavného arbitra. Ešte predtým na prelome decembra a januára viedol stretnutia aj na MS do 20 rokov v Kanade.uviedol Stano v ďakovnej reči.Už tradične vyhlásili aj All Star tím Tipsport Ligy. Ideálnu šestku uplynulej sezóny v najvyššej slovenskej súťaži tvoria brankár Michal Valent (HK Dukla Trenčín), obrancovia Tomáš Starosta (HK Dukla Trenčín), Ivan Ďatelinka (HC 05 Banská Bystrica) a útočníci Róbert Lantoši, Samuel Buček (obaja HK Nitra) a Ladislav Nagy (HC Košice).SZĽH rozšíril počas slávnostného galavečera Sieň slávy slovenského hokeja o štyri významné osobnosti. V kategórii tréner boli do siene uvedení bývalí kormidelníci národného tímu Július Šupler a Ján Filc, v kategórii hráč Oto Haščák a v kategórii funkcionár kľúčová postava pri rozvoji ľadového hokeja na území Slovenska Ferdinand Marek.