COPA AMERICA: Kolumbia je vo štvrťfinále, Messi ratoval Argentíne bod

Sao Paulo 20. júna - Futbalisti Kolumbie si v predstihu zaistili postup do štvrťfinále Copa America. V noci na štvrtok zdolali Katar 1:0 a so šiestimi bodmi na konte ich už nikto nemôže obrať o prvé miesto v B-skupine. V druhom stretnutí Argentína iba remizovala s Paraguajom 1:1, bod pre "Albicelestes" zariadil Lionel Messi z jedenástky.





Copa America

Kolumbia bola po predošlom víťazstve 2:0 nad Argentínou vo výhodnej pozícii, proti ázijskému šampiónovi sa však dlho strelecky trápila. Suchoty "Los Cafeteros" ukončil až v 86. minúte útočník Atalanty Bergamo Duvan Zapata, ktorý si nabehol na center Jamesa Rodrigueza a umiestnenou hlavičkou nedal šancu brankárovi Kataru.Argentína nastupovala na duel s Paraguajom s nožom na krku a od 37. minúty prehrávala po góle Richarda Sancheza. O vyrovnanie sa v 57. minúte postaral Messi, útočník FC Barcelona s prehľadom premenil jedenástku nariadenú za ruku Ivana Pirisa vo vlastnom pokutovom území. O päť minút neskôr na opačnej strane ihriska Nicolas Otamendi nedovoleným zákrokom poslal k zemi Derlisa Gonzaleza a rozhodca ukázal na biely bod. Paraguajčan však ponúknutú príležitosť nevyužil, jeho slabú prízemnú strelu k ľavej žrdi zneškodnil Franco Armani.Paraguaj má pred posledným kolom postupové tromfy vo vlastných rukách, v prípade víťazstva nad Kolumbiou sa do štvrťfinále prebojuje z druhého miesta. Argentína musí zdolať Katar a dúfať v pomoc Kolumbie, pravda, so štyrmi bodmi na konte sa môže celkom reálne dostať do vyraďovacej fázy aj ako jeden z dvoch najlepších tímov z tretích miest v základných skupinách.



B-skupina



Kolumbia - Katar 1:0 (0:0)

Gól: 86. Zapata



Argentína - Paraguaj 1:1 (0:1)

Góly: 57. Messi (z 11 m) - 37. Sanchez



Tabuľka:



1. Kolumbia 2 2 0 0 3:0 6*

2. Paraguaj 2 0 2 0 3:3 2

3. Katar 2 0 1 1 2:3 1

4. Argentína 2 0 1 1 1:3 1

* - postup do štvrťfinále