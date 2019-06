NHL: Galavečer ovládol Kučerov, má Hart Trophy i trofej Teda Lindsayho

Nikita Kučerov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zoznam držiteľov individuálnych trofejí NHL 2018/19:

Bill Masterton Memorial Trophy (za vytrvalosť, športový prístup a oddanosť hokeju): Robin Lehner (New York Islanders) - ďalší kandidáti: Nick Foligno (Columbus), Joe Thornton (San Jose)



Calder Memorial Trophy (najlepší nováčik): Elias Pettersson (Vancouver) - Jordan Binnington (St. Louis), Rasmus Dahlin (Buffalo),



Frank J. Selke Trophy (najlepšie brániaci útočník): Ryan O'Reilly (St. Louis) - Mark Stone (Vegas), Patrice Bergeron (Boston)



Hart Memorial Trophy (najužitočnejší hráč podľa Asociácie profesionálnych hokejových novinárov): Nikita Kučerov (Tampa Bay) - Sidney Crosby (Pittsburgh), Connor McDavid (Edmonton)



Jack Adams Award (najlepší tréner): Barry Trotz (New York Islanders) - Craig Berube (St. Louis), Jon Cooper (Tampa Bay)



James Norris Memorial Trophy (najlepší obranca): Mark Giordano (Calgary) - Brent Burns (San Jose), Victor Hedman (Tampa Bay)



King Clancy Memorial Trophy (osoba najlepšie spájajúca hráčske a ľudské kvality): Jason Zucker (Minnesota) - Oliver Ekman-Larsson (Arizona), Henrik Lundqvist (New York Rangers)



Lady Byng Memorial Trophy (pre hráča najlepšie spájajúceho hokejové zručnosti a slušné správanie na ľade): Aleksander Barkov (Florida) - Sean Monahan (Calgary), Ryan O'Reilly (St. Louis)



Ted Lindsay Award (najužitočnejší hráč podľa hráčskej asociácie NHLPA): Nikita Kučerov (Tampa Bay) - Patrick Kane (Chicago), Connor McDavid (Edmonton)



Mark Messier Leadership Award (za vodcovstvo): Wayne Simmonds (Nashville) - Mark Giordano (Calgary), Justin Williams (Carolina)



General Manager Of The Year Award (najlepší generálny manažér): Don Sweeney (Boston) - Doug Armstrong (St. Louis), Don Waddell (Carolina)



Vezina Trophy (najlepší brankár): Andrej Vasilevskij (Tampa Bay) - Ben Bishop (Dallas), Robin Lehner (New York Islanders)



Willie O'Ree Community Hero Award (za pozitívny vplyv na komunitu, kultúru či spoločnosť): Rico Phillips - Anthony Benavides, Tammi Lynch



Už predtým udelené individuálne trofeje:



Art Ross Trophy (najproduktívnejší hráč v základnej časti): Nikita Kučerov (Tampa Bay)



Maurice Richard Trophy (najlepší strelec v základnej časti): Alexander Ovečkin (Washington)



William Jennings Trophy (brankárska dvojica tímu s najmenším počtom inkasovaných gólov): Robin Lehner, Thomas Greiss (obaja New York Islanders)



Conn Smythe Trophy (najužitočnejší hráč play off): Ryan O'Reilly (St. Louis)

Las Vegas 20. júna (TASR) - Galavečer udeľovania sezónnych ocenení zámorskej NHL ovládol ruský hokejista Nikita Kučerov. Krídelník Tampy Bay získal prvýkrát v kariére Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti (MVP), keď ho Asociácia profesionálnych hokejových novinárov (PHWA) uprednostnila pred Sidneym Crosbym (Pittsburgh) a Connorom McDavidom (Edmonton).Kučerov navyše v noci na štvrtok na slávnosti v Mandalay Bay Events Center v Las Vegas obdržal aj cenu Teda Lindsayho pre najužitočnejšieho hráča podľa hráčskej asociácie NHLPA. Už predtým získal Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti, keď v 82 dueloch nazbieral 128 bodov za 41 gólov a 87 asistencií.vyznal sa Kučerov. Ten so 128 bodmi prekonal rekord ruského hráča v profilige, ktorý držal od sezóny 1992/93 Alexander Mogiľnyj v drese Buffala. Bodová produkcia útočníka "bleskov" bola najvyššia od ročníka 1995/96, keď produktivitu ovládlo pittsburské duo Mario Lemieux (161 bodov), Jaromír Jágr (149).V hlasovaní o držiteľa MVP základnej časti dostal Kučerov jednoznačne najvyšší počet hlasov - 1677, z toho až 164 novinárov ho dalo na prvé miesto. Druhý Crosby za ním výrazne zaostal (739 hlasov), tretí bol McDavid so 465 hlasmi. Kučerov pomohol Tampe k zisku Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti, v 1. kole play off však nestačila na Columbus. Stal sa iba druhým hráčom Lightning s Hartovou trofejou po Martinovi St. Louisovi (2003/2004).Najlepším brankárom uplynulej sezóny sa stal takisto prvýkrát v kariére jeho krajan a spoluhráč z Tampy Andrej Vasilevskij. V hlasovaní dominoval pred Benom Bishopom (Dallas) a Robinom Lehnerom (New York Islanders). Vasilevskij dosiahol spomedzi všetkých ligových brankárov najviac víťazstiev - 39. Spolu s Lehnerom sa delil o štvrté miesto v počte shutoutov (6), zaznamenal úspešnosť zásahov 92,5 percenta a priemer 2,40 inkasovaného gólu na zápas.Premiérovú Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu sezóny získal Mark Giordano z Calgary. So 74 kanadskými bodmi bol druhý najproduktívnejší zadák v základnej časti, bolo to jeho kariérne maximum, k nim pridal aj 39 plusových bodov. Giordano uspel v konkurencii Brenta Burnsa (San Jose) a Victora Hedmana (Tampa Bay). Stal sa iba štvrtým hráčom v histórii, ktorý získal Norris Trophy vo veku 35 rokov a staršom.Cenu pre najlepšie brániaceho útočníka Selke Trophy dostal Ryan O'Reilly. Center majstrovského St. Louis zvíťazil v hlasovaní pred Markom Stoneom (Vegas) a rekordným štvornásobným držiteľom ceny Patriceom Bergeronom (Boston), ktorý bol finalistom na zisk trofeje už ôsmu sezónu v rade. O'Reilly je aj držiteľ Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off.Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika sezóny získal švédsky supertalent Elias Pettersson. Dvadsaťročný center Vancouveru bol so 66 bodmi (28+38) v 71 zápasoch najproduktívnejší hráč spomedzi ligových novicov. Zároveň prekonal nováčikovský klubový rekord, o ktorý sa so 60 bodmi dovtedy delili Pavel Bure (1991/92) a Ivan Hlinka (1981/82). Ďalšími finalistami Calder Trophy boli brankár Jordan Binnington (St. Louis) a obranca Rasmus Dahlin (Buffalo).Za najlepšieho trénera (Jack Adams Award) zvolili Barryho Trotza z New Yorku Islanders, cenu pre najlepšieho generálneho manažéra získal Don Sweeney z Bostonu Bruins. Lady Byng Memorial Trophy pre najväčšieho hokejového džentlmena obdržal kapitán Floridy Aleksander Barkov. Fínsky center bol medzi finalistami už tretí rok za uplynulé štyri, no trofej získal premiérovo.