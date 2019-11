Corbyn odkázal, že labouristi nikdy nebudú tolerovať antisemitizmus

Predseda Labouristickej strany Jeremy Corbyn, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Londýn 26. novembra (TASR) - Antisemitizmus je v akejkoľvek podobe ohavný, predstavuje zlo a vláda vedená Labouristickou stranou ho nikdy nebude tolerovať, uviedol v utorok jej líder Jeremy Corbyn. Reagoval tým na kritiku britského hlavného rabína Ephraima Mirvisa, podľa ktorého Corbyn dovolil, aby "jed" antisemitizmu presiakol do jeho opozičnej strany.povedal Corbyn. Antisemitizmus v modernej Británii nemá miesto, dodal a odkázal, že vláda vedená labouristami ho nikdy nebude tolerovať. Zároveň poprel Mirvisove tvrdenie, že labouristi a ich líder sú hlboko pošpinení antisemitskými názormi.Mirvis v rozhovore pre denník The Times uviedol, že podľa jeho názoru Corbyn nie je vhodný pre vrcholovú funkciu a že britskí židia "majú obavy" z toho, že by mohol zvíťaziť v predčasných parlamentných voľbách, ktoré sú v Británii naplánované na 12. decembra.Sedemdesiatročný šéf labouristov dodal, že ak sa stane predsedom vlády, chce viesť takú vládu, ktorá má "dvere otvorené" pre všetkých lídrov náboženstiev.Corbyn od svojho zvolenia do čela Labouristickej strany v roku 2015 čelí opakovaným obvineniam, že vo svojej strane toleruje prejavy antisemitizmu. Napísala to agentúra AP s tým, že labouristi sa dôrazne zasadzujú za práva Palestínčanov a už desaťročia kritizujú izraelskú vládu za jej politiku.Corbyn v auguste 2018 priznal, že jeho strana má "reálny problém" s antisemitizmom i že príliš váhal s disciplinárnym potrestaním previnilcov. Vyhlásil vtedy tiež, že jeho prioritou je opäť si získať dôveru židovskej komunity v Británii.