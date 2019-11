Šéf diplomacie Libanonu v Budapešti: Hrozí extrémizmus

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 26. novembra (TASR) - Stabilita Libanonu je veľmi dôležitá, pretože v opačnom prípade hrozia vlny extrémizmu, ktoré sa môžu dostať aj do Európy, povedal v utorok v Budapešti libanonský minister zahraničných vecí Džibrán Básíl po rokovaní so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom.citovala agentúra MTI vyjadrenie Básíla, ktorý varoval pred prenasledovaním a nestabilitou.Szijjártó podotkol, že udalosti v oblasti Libanonu majú vplyv aj na bezpečnostnú situáciu Európskej únie (EÚ), preto zásadným záujmom Únie - a v rámci nej aj Maďarska - je, aby bol mier a stabilita v tejto blízkovýchodnej krajine.Maďarský minister ocenil Libanon za to, že sa stará o dva milióny utečencov zo Sýrie, pričom počet jeho obyvateľov je iba šesť miliónov.dodal Szijjártó.Podľa jeho slov Maďarsko čoskoro vyšle do Libanonu v rámci mierovej misie OSN 50 vojakov. Pripomenul, že maďarská vláda už zabezpečila obnovu 33 kresťanských kostolov v Libanone v hodnote 1,5 milióna dolárov (1,36 milióna eur) a na utorňajšom stretnutí ponúkla maďarská strana financovanie rekonštrukcie ďalších 30 kostolov v hodnote dvoch miliónov dolárov (1,82 milióna eur).Básíl do Budapešti pricestoval na II. Medzinárodnú konferenciu o prenasledovaní kresťanov.