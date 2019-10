Corbyn označil kráľovnin trónny príhovor za lekciu propagandy

Na archívnej snímke Jeremy Corbyn. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 14. októbra (TASR) - Vláda britského premiéra Borisa Johnsona si vytýčilapolitiku pre riešenie problematiky zločinu, ochrany životného prostredia, ako aj otázky brexitu, zaznelo v pondelok počas tzv. trónneho príhovoru kráľovnej Alžbety II., ktorá slávnostne otvorila novú schôdzu zákonodarného zboru a predstavila program vlády na ďalšie legislatívne obdobie.Medzi 26 návrhmi zákona figurujú plány na prísnejšie tresty pre páchateľov násilných činov či zákonné ciele na zníženie znečistenia plastovým odpadom. Keďže premiér nemá podporu väčšiny poslancov, mnohé z týchto legislatívnych návrhov sa nemusia stať zákonmi, analyzuje stanica BBC. Opozičné strany predmetné návrhy skritizovali a odsúdili s tým, že ide o "Johnson sa podľa zmieneného média zameriava predovšetkým naako investície do školstva a štátnej zdravotníckej starostlivosti alebo nové spôsoby financovania starostlivosti o starších ľudí. Ak tento program poslanci parlamentu odmietnu, opätovne to spustí výzvy na konanie všeobecných volieb. Počas rozpravy v Dolnej snemovni Johnson vyhlásil, že jeho plány ponúkajúJohnson zdôraznil, že jeho vláda sa zameriava na "Líder opozičných labouristov Jeremy Corbyn poznamenal, že kráľovnina reč bola "lekciou propagandy", a dodal:Kráľovnin príhovor je známy svojou pompou - panovníčka prichádza do Westminsterského paláca v sprievode kočiarov a svoj prejav prednáša z trónu v Hornej snemovni za prítomnosti princa z Walesu.Alžbeta II. otvorila schôdzu parlamentu už 65. raz, pričom do Snemovne lordov prišla v sprievode princa Charlesa. Jej prejav musia ešte 21. alebo 22. októbra schváliť poslanci Dolnej snemovne. Naposledy však poslanci kráľovu reč odmietli schváliť v roku 1924 za vlády Juraja V.