Lukoil sa vraj dohodol na kompenzácii za kontamináciu ropy

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva/Rijád 14. októbra (TASR) - Ruská ropná spoločnosť Lukoil dosiahla dohodu so svojimi odberateľmi o kompenzácii za rozsiahlu kontamináciu ropy v ropovode Družba, ku ktorej došlo na jar tohto roka. Uviedol to v pondelok generálny riaditeľ Lukoilu Vagit Alekperov. Informovala o tom agentúra Reuters.Podľa Alekperova sa uzatvorí trojstranná dohoda s maďarskou ropnou spoločnosťou MOL a ruským prevádzkovateľom ropovodov Transnefť. Ako dodal pre novinárov počas cesty do Saudskej Arábie, kde budú ruskí a saudskí predstavitelia rokovať aj o vývoji na ropnom trhu, Lukoil plánuje stabilizovať dodávky pre MOL na úrovni od 300.000 do 500.000 ton mesačne.Problém so znečistenou ropou vypukol koncom apríla, keď sa zistilo, že ropa prepravovaná ropovodom Družba je kontaminovaná organickými chloridmi. Tie sa používajú na zvýšenie produkcie suroviny, pred dodávkou ropovodom sa však musia odstrániť, pretože by mohli výrazne poškodiť rafinérske zariadenia. Mnohí odberatelia dovoz suroviny prostredníctvom Družby na niekoľko týždňov zastavili, dokiaľ sa kvalita ropy nezvýšila.V reakcii na obmedzenie dodávok ropy cez ropovod Družba klesla v nasledujúcom období ťažba suroviny v Rusku, pričom v prvej dekáde júla dosiahol objem ťažby 3-ročné minimum. Neskôr sa však produkcia opätovne zotavila.