Corbyn v prípade zvolenia zachová neutralitu ohľadne brexitu

Jeremy Corbyn, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 22. novembra (TASR) - Líder britskej Labouristickej strany Jeremy Corbyn v piatok povedal, že ak bude zvolený za premiéra, uskutoční druhé referendum o brexite a zaujme v ňom "neutrálny postoj". Informovala o tom stanica Sky News.povedal Corbyn počas televíznej debaty. Túto dohodu by potom predložil občanom na schválenie v referende, spolu s možnosťou zotrvania Spojeného kráľovstva v EÚ.Šéf opozičných labouristov zdôraznil, že jeho úlohou ako premiéra by bolo zabezpečiť spravodlivé referendum a konať v súlade s jeho výsledkami. V záujme toho by pred plebiscitom zaujal v otázke brexitu neutrálny postoj.Parlamentné voľby sa v Spojenom kráľovstve uskutočnia 12. decembra. Premiér Boris Johnson presadil tieto predčasné voľby v nádeji, že získa väčšinu v parlamente a prelomí tak politickú patovú situáciu v otázke brexitu, ktorá dosiaľ v Británii panovala.Konzervatívna väčšina by podľa neho ratifikovala revidovanú dohodu o vystúpení dosiahnutú s EÚ a vyviedla krajinu z Únie v súčasne stanovenom termíne 31. januára.Labouristi tvrdia, že vyrokujú s EÚ lepšiu dohodu a následne vyhlásia nové referendum ponúkajúce britským voličom výber medzi odchodom alebo zotrvaním v EÚ.12 20 erk rsc