Šéf Commerzbank podporuje návrh Scholza na dokončenie bankovej únie

Frankfurt nad Mohanom 22. novembra (TASR) - Šéf nemeckej Commerzbank Martin Zielke podporuje iniciatívu ministra financií Olafa Scholza na dokončenie európskej bankovej únie. Vyhlásil to v piatok na podujatí vo Frankfurte nad Mohanom.Podľa Zielkeho na to, aby Európa mohla rozvinúť svoju silu,, čo v prvom rade znamená dobudovanie bankovej únie.Európa, ktorá je stlačená medzi USA a Čínou, môže byť úspešná iba vtedy, ak sa tesnejšie zomkne, skonštatoval a dodal, že aj európske hospodárstvo by profitovalo z dokončenia bankovej únie a jednotného kapitálového trhu.Minister Scholz začiatkom novembra prekvapil, keď naznačil, že je ochotný súhlasiť so spoločnou ochranou bankových vkladov v Európe (čo Nemecko doteraz odmietalo), ale, samozrejme, za určitých podmienok. A to, ak sa zároveň znížia riziká v bankovom sektore.Presnejšie, Scholz chce, aby členské štáty Európskej únie (EÚ) ďalej znižovali riziká, ktoré predstavujú zlyhané, nesplácané úvery a vysoké štátne dlhy. A požaduje tiež harmonizáciu daňových sadzieb.Tieto návrhy by mohli naraziť na prekážky v niektorých krajinách, ako je napríklad Taliansko, ktoré sú veľmi závislé od toho, aby banky nakupovali ich štátne dlhopisy.