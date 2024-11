Čoskoro môžu podľa poľského premiéra Tuska prísť vyhlásenia o prímerí a bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu

10.11.2024 (SITA.sk) - V blízkej budúcnosti by sa mohli objaviť zásadné vyhlásenia týkajúce sa prímeria na Ukrajine, hranice, pozdĺž ktorej bude platiť, a bezpečnostných záruk pre Kyjev. V rozhovore pre Polskie Radio to povedal poľský premiér Donald Tusk Tusk poznamenal, že v súčasnosti sa pripravuje plán novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu, ktorý médiá čiastočne zverejnili.Podľa Tuska v krátkom čase možno očakávať vyhlásenia o dátume prímeria, o tom, aké hranice by malo dodržiavať, a bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu.„Určite to budú rozhodnutia zahŕňajúce menšie zásahy USA do ukrajinských záležitostí," dodal Tusk a zdôraznil, že rozhodnutia o vojne na Ukrajine nemožno robiť bez Ukrajincov a Európanov.