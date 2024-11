Satira a irónia sú v poriadku, ale nie na úkor seniorov, myslí si o halloweenskej maske gymnazistov Tomáš

10.11.2024 (SITA.sk) - To, čo predviedli študenti na gymnáziu na Bilíkovej ulici v Bratislave, bolo neprípustné, myslí si minister sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš Hlas-SD ). Uviedol to v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12, v súvislosti s kauzou masky na halloweenskej párty na škole.Voči skupinovej maske študentov, ktorí sa prezliekli za seniorov a niesli ceduľku s nápisom „Ja milujem Fica“, sa vymedzila Jednota dôchodcov Slovenska . Študenti sa ospravedlnili a pozvali seniorov na spoločnú diskusiu.„Nie je možné seniorov zosmiešňovať, treba im prejavovať úctu,“ povedal Tomáš. Akcentoval, že sa seniorov Hlas bude vždy zastávať.Dodal, že satira a irónia sú v poriadku, ale nie na úkor seniorov. Vyjadril sa ale, že je rád, že sa študenti so seniormi stretli a diskutovali spoločne.