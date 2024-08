Čoskoro vyjde správa o atentáte na Fica, podľa premiéra je riziko útoku na ďalšieho ústavného činiteľa vysoké (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

23.8.2024 (SITA.sk) - Riziko útoku na ďalšieho ústavného činiteľa je mimoriadne vysoké. Na piatkovej tlačovej konferencii to skonštatoval predseda vlády Robert Fico . Situáciu pritom spája s protestami organizovanými opozíciou, ktorá podľa neho klame vlastných priaznivcov.„Nie náhodou pani ministerke kultúry ( Martine Šimkovičovej , pozn. SITA) bola zvýšená ochrana,“ povedal Fico. Spomenul tiež prípad europoslanca za Smer-SD „Kde priamo zavolal konkrétny človek, že treba zastreliť Blahu aj Fica,“ povedal premiér s tým, že si nemyslí, že v roku 2024 by sme sa mali pohybovať v takomto prostredí.„Ale to má niekde základ,“ povedal Fico s poukazom na opozičné protesty. „Ľudia tam idú v dobrej viere, že bojujú za správnu vec, ale oni nevedia, že za finančné záujmy Šimečkovcov,“ vyhlásil Fico.Premiér tiež uviedol, že v krátkom čas vyjde správa o atentáte na jeho osobu. „Táto vec nemôže ísť do vzduchu len tak, že nič sa nestalo,“ dodal Fico.