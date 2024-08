Ploché nohy nie sú ochorením, kým nespôsobujú bolesť. Odborníci hovoria o príznakoch, kedy treba spozornieť

23.8.2024 (SITA.sk) - S diagnózou ploché nohy sa v minulom roku v Unione liečili takmer 4 % detí. V spolupráci s odborníkmi z Nemocnice AGEL Košice-Šaca Union upozorňuje, že detská klenba nôh sa vyvíja do 10 roku života. Dôraz treba klásť na dostatočný pohyb, najlepšie naboso, a v prípade potreby neodkladať vyšetrenie u lekára.Ploché nohy má veľká časť populácie, ľudská klenba sa v detstve prirodzene vyvíja. Problém nastáva, ak ploché nohy spôsobujú bolesť. "U pacientov môže dôjsť k vytočeniu pätovej kosti smerom do vnútra, nesprávnemu pohybu členkovej kosti a poklesu klenby. Pacienti môžu mať pocit, že nedokážu stáť, cítia brnenie a silnú bolesť medzi pätovou a členkovou kosťou, paradoxne viac na vonkajšej strane chodidla. V takýchto prípadoch treba stav plochých nôh určite riešiť," vysvetľuje MUDr. Roman Totkovič, primár ortopédie Kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny Nemocnice AGEL Košice-Šaca. V edukatívnom videu vysvetľuje , ako sa ploché nohy diagnostikujú, prečo samotný zhoršený stav nastáva a ako sa lieči, či už fyzioterapiou alebo vo vážnych problémoch operáciou."Pri plochých nohách badáme v počtoch poistencov jemný nárast. Kým v roku 2021 trápila táto diagnóza 3% detí, v minulom roku to boli takmer 4 %. V našej zdravotnej poisťovni sa na ploché nohy liečilo v roku 2023 takmer 7-tisíc detí," vysvetľuje Jozef Koma, riaditeľ Union zdravotnej poisťovne . Dodáva, že na diagnostike a liečbe plochých nôh u detí Union v minulom roku zaplatil takmer 1,3 milióna eur. Ploché nohy trápia aj dospelých, v minulom roku to bolo necelých 6-tisíc ľudí.Zorientovať sa v problematike "plochých nôh" je náročné najmä pre mamičky malých detí. Bábätká sa rodia s plochými nohami, vývin ich chodidiel súvisí podľa odborníkov s celkovým motorickým vývinom. Na ploché nohy môže mať vplyv aj celková stabilita a držanie tela, samozrejme, v kombinácii s dostatočným pohybom. "Chôdza naboso sa deťom odporúča, najlepšie v rôznorodom teréne. Samozrejme, treba vnímať aj prevenciu pádu či prípadný chlad povrchu, v všeobecnosti však nie je potrebné, aby deti nosili domácu obuv. V našej zdravotnej poisťovni poskytujeme aj zľavy u renomovaného predajcu obuvi Ježko Bežko. O výbere obuvi sa v prípade plochých nôh odporúčame poradiť aj s pediatrom či špecialistom," uzatvára Kristína Baluchová, hovorkyňa Unionu.Informačný servis