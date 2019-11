Costa poslal Juventus do osemfinále, Ramsey sa ospravedlnil Ronaldovi

Na snímke uprostred hráč Juventusu Aaron Ramsey strieľa úvodný gól, vpravo prekonaný brankár Moskvy Guilherme Marinato v zápase D-skupiny 4. kola Ligy majstrov vo futbale Lokomotiv Moskva - Juventus Turín v Moskve 6. novembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 7. novembra (TASR) - Taliansky futbalový šampión Juventus Turín sa šiesty rok za sebou kvalifikoval do vyraďovacej fázy Ligy majstrov. Postup do osemfinále spečatil stredajším víťazstvom 2:1 na pôde Lokomotivu Moskva, ktoré zariadil v nadstavenom čase striedajúci Douglas Costa.Brazílsky krídelník prišiel na ihrisko v 70. minúte za stavu 1:1 namiesto Samiho Khediru. Hoci mu viacero akcií nevyšlo, tá kľúčová v tretej minúte nadstaveného času sa mu vydarila parádne. Predviedol drzé sólo od autovej čiary, narazil si loptu s Gonzalom Higuainom, uvoľnil sa v šestnástke a domácemu brankárovi Guilhermemu nasadil "jasličky". Strelil svoj prvý gól v sezóne, ktorú mu naštrbilo svalové zranenie." tešil sa Costa, ktorý si pri oslave gólu vyzliekol dres, za čo videl žltú kartu.Jeho zásah znamenal postup, Juventus po štyroch odohraných zápasoch vedie D-skupinu s trojbodovým náskokom pred druhým Atleticom Madrid, tretí Lokomotiv a štvrtý Leverkusen majú po tri body a nemôžu už lídra ohroziť.citovala agentúra AFP kapitána "Juve" Leonarda Bonucciho.Hostia sa v Moskve ujali vedenia už v 4. minúte, keď Aaron Ramsey dokopol do siete loptu po priamom kope Cristiana Ronalda. Domáci brankár Guilherme urobil pri góle obrovskú chybu, keď mu ľahká lopta prešla cez nohy. Do brány by sa dokotúľala aj bez Ramseyho pomoci, waleský stredopoliar ju - ako ukázal videozáznam - navyše doťukol až za čiarou. Európska futbalová únia (UEFA) napriek tomu priznala gól Ramseymu. "" povedal Ramsey. Pre" to bol jubilejný 300. gól v Lige majstrov. Ronaldo duel nedohral, nahnevaný opustil ihrisko v 81. minúte po tom, ako sa mu ozvali bolesti kolena a stehenného svalu.vysvetlil tréner hostí Maurizio Sarri.Juventus sa vo zvyšných dvoch stretnutiach v skupine bude snažiť ustrážiť si prvé miesto v tabuľke." dodal Ramsey. V druhom súboji D-skupiny nevyužilo Atletico Madrid v Leverkusene šancu na postup, ktorý by mu zabezpečila výhra. Domáci "farmaceuti" ho zdolali po vlastnom góle Thomasa a presnom zásahu Kevina Vollanda 2:1, v závere znížil Alvaro Morata.