Prezidentka SR Čaputová prijala majstrov sveta v hokejbale

Na snímke vpravo prezidentka SR Zuzana Čaputová a vľavo kapitán slovenskej hokejbalovej reprezentácie Jozef Minárik počas prijatia 7. novembra 2019 v Prezidentskom paláci v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke uprostred prezidentka SR Zuzana Čaputová počas prijatia hokejbalovej reprezentácie SR a reprezentantky SR v zjazdovom lyžovaní zdravotne postihnutých 7. novembra 2019 v Prezidentskom paláci v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. novembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok prijala hokejbalistov Slovenska, ktorí vybojovali v júni v Košiciach titul majstrov sveta. Bol to už ich štvrtý titul v sérii a celkovo piaty. Spolu s nimi Čaputová prijala aj slovenskú lyžiarku Henrietu Farkašovú, ktorá nedávno získala ocenenie pre najlepšiu paralympioničku sveta za rok 2019. S hlavou štátu sa stretol aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel, ktorý ju pozval na budúcoročné OH do Tokia.Čaputová vo svojom príhovore pripomenula, že prijatí športovci si zaslúžia obdiv a úctu. Od hokejbalistov dostala aj reprezentačný dres so svojím menom a číslom jeden.povedala prezidentka v slávnostnom príhovore.Slovenská prezidentka od svojej júnovej inaugurácie prijala v prezidentskom paláci vôbec prvý reprezentačný športový kolektív. Jej predchodca Andrej Kiska prijal svetových hokejbalových šampiónov dvakrát.povedal pre TASR útočník Jaroslav Martinusík, ktorý má v zbierke štyri tituly.Tri zlaté medaily získalo Slovensko pod taktovkou trénera Jozefa Ďurisa, o júnový v Košiciach sa postarala dvojica Mojmír Hojer - Marián Gregorík. Hojer v tejto funkcii prebral žezlo po Dušanovi Dankovi, ktorý dva mesiace pred začiatkom MS podľahol ťažkej chorobe.uviedol Hojer.Farkašová vybojovala spoločne s navádzačkou Natáliou Šubrtovou štyri zlaté a striebornú medailu na zimných paralympijských hrách 2018 v Pjongčangu. V tomto roku získala okrem ceny pre najlepšiu paralympioničku sveta aj prestížnu cenu Laureus World Sports Awards pre športovú osobnosť roka so zdravotným znevýhodnením.povedala Farkašová.