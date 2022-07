Čouovi zachránila život svätožiara, jeho monopost „preskočil“ aj bariéru (video)

Sainzovi sa splnil sen

4.7.2022 (Webnoviny.sk) - Desiate podujatie aktuálnej sezóny Formuly 1 v anglickom Silverstone prinieslo veľa dramatických súbojov a víťazstvo Španiela Carlosa Sainza Jazdec Scuderie Ferrari sa teší z premiérového triumfu v jeho 150. pretekoch kariéry, druhé miesto obsadil na Veľkej cene Veľkej Británie mexický pretekár Sergio Pérez z Red Bullu a tretí skončil domáci pilot Mercedesu Lewis Hamilton Hneď po štarte sa stala veľká nehoda, po ktorej sa prevrátil monopost Číňana Kuan-jü Čoua a preteky prerušili na viac ako hodinu."Po dnešnom víťazstve cítim úľavu. Nikdy som neprestal veriť, že sa mi tento sen splní, aj keď táto sezóna bola pre mňa náročná," uviedol po pretekoch Sainz, ktorý pred svojím prvým triumfom v kariére zaznamenal jedenásť pódiových umiestnení.V aktuálnom ročníku skončil druhý na Veľkej cene Kanady v Montreale za Holanďanom Maxom Verstappenom . Sainz si v sobotu vybojoval prvú pole position kariéry a v nedeľu sa stal druhým Španielom v histórii po dvojnásobnom majstrovi sveta Fernandovi Alonsovi , ktorý zvíťazil v pretekoch F1.Sainzov tímový kolega, Monačan Charles Leclerc , obsadil štvrtú pozíciu a nevyužil naplno technické problémy lídra šampionátu Verstappena, ktorý skončil siedmy.Leclerc zostal v poradí jazdcov na tretej priečke so 138 bodmi, na druhého Péreza stráca deväť bodov a na úradujúceho majstra sveta 43 bodov. "Som veľmi, veľmi sklamaný. Mohli sme ísť do boxov po nové pneumatiky, ale povedali mi, aby som zostal na trati. Takže to som aj urobil,"Hamilton bol po druhom reštarte pretekov pre nehodu Francúza Estebana Ocona prvýkrát v sezóne na čele štartového poľa, no neudržal za sebou Sainza s Pérezom. "Dal som do toho všetko. Ešte sa musíme vo viacerých ohľadoch zlepšiť, ale je pre nás veľkým bonusom byť na pódiu," vyhlásil sedemnásobný šampión F1.Vyjadril tiež podporu skupine siedmich ľudí, ktorí si po úvodnej nehode ľahli na trať. Protest proti ropnému priemyslu pritom ohlásili vopred. "Palec hore pre nich. Schvaľujem samotný protest, ale nie spôsob, aký si na to vybrali. Ohrozili bezpečnosť seba aj iných," dodal Hamilton.Čou mal pri nehode v prvom kole pretekov veľké šťastie, že z nej vyviazol bez zranení. Jeho monopost sa po kontakte s Britom Georgeom Russellom prevrátil a on sa hlavou dolu šmýkal po štrku, neskôr auto "preskočilo" bariéru a skončilo v bezpečnostnej sieti."Som v poriadku, nič mi nie je. Svätožiara mi dnes zachránila život. Ďakujem všetkým za milé odkazy," napísal na sociálnych sieťach prvý Číňan v F1 jazdiaci za Alfu Romeo. Pravdepodobne smrteľnému zraneniu zabránila konštrukcia okolo hlavy pilota, ktorá sa zaviedla práve pre takého prípady.