Streda 17.12.2025
Meniny má Kornélia
Denník - Správy
17. decembra 2025
Courchevel 2025: Mikaela Shiffrin zvíťazila aj vo štvrtom slalome tejto sezóny
V Courcheveli zdolala o 1,55 sekundy druhú Camille Rast zo Švajčiarska a o 1,71 sekundy tretiu Nemku Emmu Aicher.
Shiffrin viedla pred druhou Rast už po prvom kole o 0,83 sekundy. V druhom kole predviedla na značne poškodenej trati až piatu najrýchlejšiu jazdu, ale v súčte kôl suverénne zvíťazila.
Shiffrin vyhrala v každom z tohtosezónnych slalomov – zvíťazila v Levi, Gurgli aj v Copper Mountain. Vedie tak poradie disciplíny aj Svetového pohára.
Žiadna slovenská pretekárka nebola na štarte.
Pre Camille Rast ide o druhé tohtosezónne umiestnenie na stupňoch víťaziek. V slalome v Gurgli skončila tretia.
Aicher skončila tretia aj v slalome v Levi a okrem toho si pripísala víťazstvo v zjazde v St. Moritzi.
Prvýkrát v tejto sezóne nebola na pódiu v slalome albánska reprezentantka Lara Colturi, ktorá vypadla v prvom kole, rovnako ako obhajkyňa malého glóbusu Chorvátka Zrinka Ljutić.
Svetový pohár bude pokračovať 20. a 21. decembra zjazdom a super-G vo francúzskom Val d’Isére. Posledný slalom v tomto kalendárnom roku sa bude konať v rakúskom Semmeringu 28. decembra, deň predtým bude na programe obrovský slalom.
Svetový pohár vo francúzskom Courcheveli – slalom, ženy:
- 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:42,50 min
- 2. Camille Rast (Švajč.) +1,55 s
- 3. Emma Aicher (Nem.) +1,71 s
- 4. Katharina Truppe (Rak.) +1,79 s
- 5. Paula Moltzan (USA) +1,82 s
- 6. Anna Swenn Larsson (Švéd.) +2,18 s
- 7. Wendy Holdener (Švajč.) +2,82 s
- 8. Lara Della Mea (Tal.) +3,03 s
- 9. Marion Chevrier (Fr.) +3,41, s
- 10. Dženifera Gérmane (Lot.) +3,57 s
poradie SP v slalome:
- 1. Shiffrin 400 bodov
- 2. Lara Colturi (Alb.) 220
- 3. Rast 182
- 4. Moltzan 172
- 5. Holdener 168
- 6. Lena Dürr (Nem.) 166
celkové poradie SP:
- 1. Shiffrin 558 bodov
- 2. Alice Robinson (N. Zél.) 394
- 3. Rast 343
- 4. Aicher 319
- 5. Moltzan 312
- 6. Colturi 302
