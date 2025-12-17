Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kornélia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

17. decembra 2025

Courchevel 2025: Mikaela Shiffrin zvíťazila aj vo štvrtom slalome tejto sezóny


Tagy: Mikaela Shiffrinová

V Courcheveli zdolala o 1,55 sekundy druhú Camille Rast zo Švajčiarska a o 1,71 sekundy tretiu Nemku Emmu Aicher.



Zdieľať
Courchevel 2025: Mikaela Shiffrin zvíťazila aj vo štvrtom slalome tejto sezóny

Shiffrin viedla pred druhou Rast už po prvom kole o 0,83 sekundy. V druhom kole predviedla na značne poškodenej trati až piatu najrýchlejšiu jazdu, ale v súčte kôl suverénne zvíťazila.

Shiffrin vyhrala v každom z tohtosezónnych slalomov – zvíťazila v Levi, Gurgli aj v Copper Mountain. Vedie tak poradie disciplíny aj Svetového pohára.

Žiadna slovenská pretekárka nebola na štarte.

Pre Camille Rast ide o druhé tohtosezónne umiestnenie na stupňoch víťaziek. V slalome v Gurgli skončila tretia.

Aicher skončila tretia aj v slalome v Levi a okrem toho si pripísala víťazstvo v zjazde v St. Moritzi.

Prvýkrát v tejto sezóne nebola na pódiu v slalome albánska reprezentantka Lara Colturi, ktorá vypadla v prvom kole, rovnako ako obhajkyňa malého glóbusu Chorvátka Zrinka Ljutić.

Svetový pohár bude pokračovať 20. a 21. decembra zjazdom a super-G vo francúzskom Val d’Isére. Posledný slalom v tomto kalendárnom roku sa bude konať v rakúskom Semmeringu 28. decembra, deň predtým bude na programe obrovský slalom.

Svetový pohár vo francúzskom Courcheveli – slalom, ženy:

  • 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:42,50 min
  • 2. Camille Rast (Švajč.) +1,55 s
  • 3. Emma Aicher (Nem.) +1,71 s
  • 4. Katharina Truppe (Rak.) +1,79 s
  • 5. Paula Moltzan (USA) +1,82 s
  • 6. Anna Swenn Larsson (Švéd.) +2,18 s
  • 7. Wendy Holdener (Švajč.) +2,82 s
  • 8. Lara Della Mea (Tal.) +3,03 s
  • 9. Marion Chevrier (Fr.) +3,41, s
  • 10. Dženifera Gérmane (Lot.) +3,57 s

poradie SP v slalome:

  • 1. Shiffrin 400 bodov
  • 2. Lara Colturi (Alb.) 220
  • 3. Rast 182
  • 4. Moltzan 172
  • 5. Holdener 168
  • 6. Lena Dürr (Nem.) 166

celkové poradie SP:

  • 1. Shiffrin 558 bodov
  • 2. Alice Robinson (N. Zél.) 394
  • 3. Rast 343
  • 4. Aicher 319
  • 5. Moltzan 312
  • 6. Colturi 302

Tagy: Mikaela Shiffrinová
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovan Bratislava nastúpi proti Häckenu, Tolič: Fanúšikom dlžíme výhru
<< predchádzajúci článok
Liga majstrov 2025/2026 basketbal: Levice zdolali Rigu a sú medzi 24 najlepšími tímami súťaže

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 