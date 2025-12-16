Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.12.2025
 Meniny má Kornélia
 24hod.sk    Šport

16. decembra 2025

Liga majstrov 2025/2026 basketbal: Levice zdolali Rigu a sú medzi 24 najlepšími tímami súťaže



Vzhľadom na výsledok druhého duelu v F-skupine obsadil aktuálny majster Slovenska v tabuľke tretiu pozíciu s bilanciou troch výhier a troch prehier, play in tak odštartuje na palubovke súpera.



Zdieľať
Liga majstrov 2025/2026 basketbal: Levice zdolali Rigu a sú medzi 24 najlepšími tímami súťaže

Basketbalisti Patrioti Levice postúpili pri svojej premiére v skupinovej fáze Ligy majstrov (LM) medzi 24 najlepších tímov súťaže. V záverečnom vystúpení v F-skupine zvíťazili pred vypredanou bratislavskou Gopass arénou nad lotyšským tímom VEF Riga 85:69 a vybojovali si miestenku v tzv. play in fáze.

Vzhľadom na výsledok druhého duelu v F-skupine obsadil aktuálny majster Slovenska v tabuľke tretiu pozíciu s bilanciou troch výhier a troch prehier, play in tak odštartuje na palubovke súpera. V sérii hranej na dva víťazné zápasy bude v januári bojovať o miestenku v druhej fáze LM (top 16) proti nemeckému Würzburgu alebo talianskemu Terstu.

Levice sa nezľakli vôbec ťarchy zodpovednosti a dôležitosti zápasu, od úvodu udávali dianie na oboch stranách palubovky. Riga sa uchýlila najmä k streľbe z trojbodovej vzdialenosti, no tento taktický plán nebol v prvej štvrtine úspešný. Domáci basketbalisti mali naopak hernú pohodu, ktorá sa už v piatej minúte premietla do dvojciferného náskoku (14:4). Patrioti mali v hlavných činnostiach navrch a nebyť mierneho výpadku koncentrácie v koncovke, tak mohli ísť do druhej štvrtiny aj s väčším ako 13-bodovým náskokom - 27:14. Zverenci trénera Michala Madzina zvládli tiež nástup do druhej časti, aj keď už defenzíva nebola taká pevná. Naďalej však v ofenzíve fungovalo produktívne trio Wesson, McGill a Musič, ktoré udržiavalo levický náskok v komfortnej zóne. Riga síce stále vsádzala na streľbu z diaľky, ale výraznejšie sa nedokázala priblížiť do potenciálneho boja o postup. „Žlto-zelení“ tak mohli ísť na polčasovú prestávku spokojnejší, keďže vyhrávali 48:38.

Z dobrých nástupov do štvrtín Levičania ťažili aj naďalej, ľahké body z protiútokov a strát súpera im prihrávali čoraz vyššie vedenie. Úsekom 10:2 sa priblížili už skoro k 20-bodovému vedeniu. Slovenský zástupca pokračoval v sebavedomej ceste za triumfom, divákov bavil aj efektnými kúskami. Pred záverečnou desaťminútovkou mal situáciu vo svojich rukách, na tabuli svietil stav 68:49. Riga sa ešte pokúšala herne zdramatizovať dianie, ale Levice si už nenechali ujsť postup do play in Ligy majstrov.

Liga majstrov 2025/2026 - F-skupina:

Patrioti Levice - VEF Riga 85:69 (48:38)

Levice: McGill 21, Carius 16, Musič a Wesson (10 doskokov) po 12, Bojanovský 6 (Dorsey a Mawein po 8, Krajčovič 2, Chaban, Kivimäki, Pažický a Solčánsky 0)

najviac bodov - Riga: Porter 17, Sidorov 12, Toro 11 (13 doskokov)

TH: 23/17 - 14/9, fauly: 17 - 22, trojky: 6 - 10, rozhodovali: Horozov (Bul.), Agrafiotis (Gréc.), Hekimoglu (Tur.), štvrtiny: 27:14, 21:24, 20:11, 17:20, 3046 divákov (vypredané).

ďalší výsledok F-skupiny:

NHSZ-Szolnoki Olajbányász - AEK Atény 80:69 (40:46)



konečná tabuľka F-skupiny:

1. Atény 6 5 1 494:431 11*

2. Szolnok 6 3 3 451:439 9**

3. LEVICE 6 3 3 461:467 9**

4. Riga 6 1 5 411:480 7

* postup do druhej fázy LM

** postup do play in


