Na archívnej snímke brankár Thibaut Courtois. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 9. augusta (TASR) - Belgický futbalový brankár Thibaut Courtois si prestupom do Realu Madrid splnil detský sen. Povedal to po príchode do španielskej metropoly z londýnskej Chelsea, ktorá za neho získala odstupné 35 miliónov eur a na ročné hosťovanie chorvátskeho stredopoliara Matea Kovačiča.vyhlásil Courtois, ktorý v rokoch 2011-2014 pôsobil v tíme Atletica, mestského rivala Realu.