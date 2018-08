Juniorke Hockovej na ME len tesne ušlo finále skeetu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ME skeet juniorky - kvalifikácia:



1. Esmee van der Veenová (Hol.) 118 b, 2. Zilia Batyršinová (Rus.) 116, 3. Giada Longhiová (Tal.) 113 ... 7. Vanesa HOCKOVÁ 111, 16. Dominika SOLLÁROVÁ 101, 18. Diana MARKOVÁ (všetky SR) 99

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Leobersdorf 9. augusta (TASR) - Slovenská juniorská reprezentantka Vanesa Hocková nepostúpila do finále skeetu na ME v streľbe z brokových zbraní v Rakúsku. Na postup do rozstrelu o finálovú šestku jej chýbal jeden terč.Kvalifikáciu vyhrala Holanďanka Esmee van der Veenová, ktorá nastrieľala 118 terčov, Hocková so 111 zostala tesne pod šesticou najlepších.Finále junioriek bolo na programe od 17.00 h, o hodinu neskôr sa začalo finále juniorov. Ani v ňom Slovensko nemalo zastúpenie.