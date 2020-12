COVAX: globálna iniciatíva pre spravodlivý prístup k vakcínam proti COVID-19

Čo je to COVAX?

Ako?

Kedy?

Prečo UNICEF?

Prečo UNICEF žiada vlády, aby uprednostnili pri očkovaní učiteľov?

O UNICEFe

21.12.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia COVID-19 je prvou skutočnou globálnou krízou, ktorú sme počas našich životov zažili. Bez ohľadu na to, kde žijeme, pandémia ovplyvňuje každého z nás. Zvlášť kriticky deti. S každou ďalšou priaznivou správou o očkovacích látkach si začíname znovu predstavovať deň, keď je COVID-19 za nami. V tejto historickej chvíli UNICEF "prikladá všetky ruky k dielu” s jasným cieľom - zabezpečiť a dodať očkovacie látky proti COVID-19.UNICEF koordinuje a podporuje obstarávanie, medzinárodnú nákladnú dopravu a distribúciu vakcín v rámci globálnej iniciatívy COVAX.Pracujeme na tom, aby sme zabezpečili, že všetky krajiny zapojené v COVAX Facility (v súčasnosti 189 krajín) budú mať do konca roka 2021 spravodlivý prístup k 2 miliardám dávok vakcín proti COVID-19. COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX Facility) pod vedením GAVI, the Vaccine Alliance je iniciatíva otvorená pre všetky krajiny. Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby ľudia vo všetkých kútoch sveta dostali prístup k vakcínam proti COVID-19, akonáhle budú k dispozícii, bez ohľadu na ich bohatstvo.COVAX je jedným z troch pilierov akcelerátora (Access to COVID-19 Tools - ACT), ktorý v apríli 2020 iniciovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Európska komisia a Francúzsko v reakcii na pandémiu. Spojenie vlád, globálnych zdravotníckych organizácií, výrobcov, vedcov, súkromného sektora, občianskej spoločnosti a filantropie s cieľom poskytnúť inovatívny a spravodlivý prístup k diagnostike, liečbe a vakcínam proti COVID-19. Je to jediné skutočne globálne riešenie tejto pandémie, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby ľudia vo všetkých kútoch sveta mali zabezpečený prístup k vakcínam proti COVID-19. Je to najlepší spôsob, ako zabezpečiť, že s dostupnosťou vakcín nebude žiadna krajina tlačená do úzadia.Celý svet zostane voči vírusu zraniteľný, kým pred ním nebudú chránené aj krajiny s najslabším zdravotným systémom.Prostredníctvom COVAX Facility - pod vedením GAVI, the Vaccine Alliance CEPI - UNICEF s partnermi spolupracuje s výrobcami na obstarávaní dávok vakcín proti COVID-19, ako aj na preprave, logistike a skladovaní. V spolupráci s PAHO revolving fund vedieme obstarávanie a dodávku pre 92 krajín s nízkymi a strednými príjmami, a zároveň podporujeme obstarávanie pre viac ako 97 krajín s vyššími strednými a vyššími príjmami. Spolu to predstavuje viac ako štyri pätiny svetovej populácie.Po schválení bezpečnej a účinnej vakcíny WHO, začne UNICEF operáciu na prepravu vakcín od výrobcov do cieľových krajín. Prvé 2 miliardy dávok sú určené na ochranu zdravotníckych pracovníkov a sociálnych pracovníkov v prvej línii, ako aj vysoko rizikových a zraniteľných osôb.Ako najväčší nákupca vakcín na svete má UNICEF jedinečnú a dlhoročnú skúsenosť v oblasti obstarávania a logistiky na pomoc deťom v núdzi. UNICEF ročne zaobstará viac ako 2 miliardy dávok vakcín na rutinnú imunizáciu a reagujte tak aj na vzniknuté epidémie v takmer 100 krajinách sveta. Sme hlavným partnerom pre obstarávanie GAVI, the Vaccine Alliance, a za posledných 20 rokov sme pomohli viac ako 760 miliónom detí život zachraňujúcimi vakcínami, čím sme zabránili viac ako 13 miliónom úmrtí.Pri globálnom očkovaní zdravotníckych pracovníkov zabezpečujeme, aby sa zdravotnícky personál mohol vrátiť do práce, aby deťom a ich matkám mohol poskytnúť nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť - očkovanie, liečbu podvýživy a život ohrozujúcich chorôb, ako je malária a hnačky, ako aj pôrodnícke služby, prenatálnu a postnatálnu starostlivosť. Ide o základné služby, bez ktorých sú v ohrození milióny životov detí vzhľadom na rozsiahle narušenie základných služieb počas lockdownov. Nemôžeme dovoliť, aby jedna epidémia viedla k prepuknutiu ďalších, ktoré by mohli zruinovať roky pokroku v oblasti zdravia detí.V rámci COVAX, vedie UNICEF v spolupráci s PAHO (Pan American Health Organization) iniciatívu o obstaranie a dodanie dávok vakcín proti COVID-19 do 92 krajín s nízkym a nižším stredným príjmom. Z nich bude PAHO obstarávať a dodávať dávky do 10 krajín v Latinskej Amerike, ktorými sú: Bolívia, Dominika, Salvádor, Grenada, Guyana, Haiti, Honduras, Nikaragua, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadína. Zvyšné krajiny bude zabezpečovať UNICEF.Reakciou na pandémiu COVID-19 je v mnohých krajinách zatváranie škôl. Pred mesiacom klesol v dôsledku pandémie počet detí v predškolských zariadeniach zhruba na 230 miliónov, čo je pokles o 1,5 miliardy.V novembri však tento počet stúpol o 387%, čo ovplyvnilo ďalších 90 miliónov študentov na celom svete. To znamená, že školy a učebne sa zatvorili pre takmer každého piateho školáka na svete - aktuálne cca 350 miliónov žiakov a študentov.Zatváranie škôl má obrovský vplyv nielen na vzdelanie, ale aj na zdravie, výživu, bezpečnosť a mentálne zdravie. Čím dlhšie nebudú deti chodiť do školy, tým menšia je pravdepodobnosť ich návratu, a tým ťažšie sa vrátia do zamestnania aj ich rodičia. Posledné dôkazy napriek tomu poukazujú na to, že školská dochádzka sa nezdá byť hlavným zdrojom šírenia koronavírusu a zamestnanci škôl nie sú v porovnaní s ostatnou populáciu vystavení vyššiemu riziku.Naďalej tiež vyzývame vlády, aby uprednostnili znovuotvorenie škôl, a zároveň prijali všetky dostupné opatrenia na ich bezpečné otvorenie.UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál.Informačný servis