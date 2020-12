UNIQA obmedzuje prevádzku viacerých pobočiek, klienti všetko vybavia telefonicky alebo online

Poistky uzatvoríte aj bezkontaktne

21.12.2020 (Webnoviny.sk) - Vzhľadom na opatrenia vlády súvisiace so šírením koronavírusu UNIQA od 21.12.2020 do 10.1.2021 preventívne obmedzuje prevádzku viacerých svojich kontaktných miest. Niektoré pobočky majú v tomto období skrátené otváracie hodiny, niektoré zostanú zatvorené. Aktuálnu dostupnosť jednotlivých pobočiek si môžete pozrieť na webe: https://www.uniqa.sk/kontakt/ Týmto preventívnym opatrením chceme v čo najväčšej miere prispieť k ochrane zdravia našich klientov a našich pracovníkov a obmedzením fyzického kontaktu medzi ľuďmi pomôcť znížiť riziko šírenia infekcie.Klientov prosíme, aby nás kontaktovali prioritne telefonicky alebo online - cez naše call centrum alebo prostredníctvom jednotlivých sprostredkovateľov.Klienti môžu kontaktovať call centrum UNIQA na čísle (+421) 2 32 600 100 v pracovných dňoch od 8:00 – 16:00 hod alebo na poistovna@uniqa.sk . Telefonicky alebo mailom sa tiež môžu obrátiť na svojich sprostredkovateľov poistenia. Poistnú udalosť môžu nahlásiť pohodlne z domova na našom webe: https://skody.uniqa.sk/ alebo ju nahlásiť telefonicky.Aj napriek dočasnému obmedzeniu prevádzky viacerých pobočiek zabezpečí UNIQA plynulý chod spoločnosti a v maximálnej miere sa bude snažiť, aby to klienti aj pocítili čo najmenej.Pri uzatvorení poistenia sa klienti môžu stále obracať na svojich sprostredkovateľov postenia, ktorí sú im plne k dispozícii Aj napriek preventívnemu uzatvoreniu viacerých kontaktných miest môžu klienti uzatvoriť poistenie telefonicky na čísle: (+421) 2 32 600 006 v pracovných dňoch od 8:00 – 16:00. Bez problémov funguje aj online poistenie na našej webovej stránke www.uniqa.sk , kde si môžu zákazníci uzatvoriť všetky typy poistení.k jednotlivým poisteniam nie je nijako obmedzená a klientom je k dispozícii 24 hodín denne.Informačný servis