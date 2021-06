Covid automat: Nové rozdelenie okresov na Slovensku od 30.6. Viac ako polovica Slovenska už bude zelená

Od pondelka 5. júla sa väčšina okresov prefarbí na zelenú farbu. Znamená to, že budú len vo fáze monitoringu s minimálnymi opatreniami. Na Slovensku bude 46 okresov v zelenej farbe a 33 ešte ostáva v žltej, kde sú trochu prísnejšie, ale stále veľmi mierne opatrenia. Žiadny okres nie je v oranžovej farbe.

V žltých okresoch ešte platia obmedzenia napríklad pri počte ľudí za jedným stolom v interiéri reštaurácie – môže ich byť len šesť. V zelených okresoch nie sú pravidlá pre počty ľudí za stolom.

Výrazné letné uvoľňovanie vidno napríklad na organizovaných akciách, svadbách, karoch či večierkoch. V oranžových okresoch ešte mohlo byť v interiéri do 50 ľudí, vonku do 100. V žltých okresoch môže byť v interiéri do 100 osôb a v exteriéri do 250 ľudí.

A v zelených okresoch môže byť v interiéri

Správu budeme aktualizovať