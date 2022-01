COVID automat sa transformuje a budú platiť jednotné opatrenia pre celé Slovensko, zavedie sa nový režim OP+

Režim OTP

12.1.2022 - COVID automat sa pretransformuje, zavádzajú sa jednotné opatrenia pre celé územie Slovenska. Prevádzky a služby budú plošne otvorené od 5:00 hod. do 22:00 hod. V rámci zamestnania bude platiť OTP režim, avšak pre tých, ktorí tak môžu fungovať, sa odporúča práca z domu. Vyplýva to z návrhu, ktorý na stredajšom rokovaní schválila vláda.Po novom budú existovať štyri druhy režimov, k režimu základ, OTP a OP pribude ešte režim OP+ po vzore z Nemecka. Platnosť COVID pasov sa navyše od 1. februára skráti z 12 na 9 mesiacov v súlade s tým, ako to je v ostatných štátoch Európskej únie.V režime základ nebude nutné sa preukazovať statusom o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o prekonaní tohto ochorenia, ani o negatívnom teste na prítomnosť koronavírusovej infekcie. V rámci režimu OTP sa musí človek preukázať potvrdením o dvoch dávkach vakcíny alebo o prekonaní ochorenia, ktoré odhalil PCR test nie starší ako 90 dní.V rámci OTP režimu môžu fungovať aj tí Slováci, ktorí boli negatívne otestovaní najviac pred 72 hodinami v prípade PCR testu alebo 48 hodinami v prípade antigénového testu.Režim OP bude dostupný pre osoby, ktoré sú plne zaočkované alebo prekonali ochorenie COVID-19. Po novom však v prípade, že človek nebol zaočkovaný a COVID-19 prekonal, bude platnosť potvrdenia 90 dní. Ak bol dotyčný zaočkovaný aspoň jednou dávkou pred najviac 180 dňami, tak potvrdenie o prekonaní mu bude platiť 180 dní.Do tohto režimu spadajú aj deti od dvoch mesiacov do 12 rokov a dočasne alebo trvalo kontraindikované osoby s platným certifikátom a platným negatívnym testom. Negatívny PCR test je platný 72 hodín od odberu, negatívny antigénový test je platný 48 hodín od odberu.Nový režim OP+ bude zahŕňať tých ľudí, ktorí sú plne zaočkovaní a majú aj takzvanú posilňovaciu, teda tretiu dávku. Zároveň sem patria tí, ktorí sú plne zaočkovaní a buď pred najviac 180 dňami prekonali COVID-19, alebo majú negatívny PCR test spred najviac 72 hodín či negatívny antigénový test spred najviac 48 hodín.Do tejto kategórie patria aj tí, ktorí prekonali ochorenie pred najviac 180 dňami, v tomto období dostali aj aspoň jednu dávku vakcíny, a tiež majú platný negatívny test. Režim OP+ sa týka aj osôb, ktoré pred najviac 90 dňami prekonali COVID-19 a majú platný negatívny test. Deti, aj tie zaočkované, ako i kontraindikované osoby, musia mať v tomto režime vždy aj platný negatívny test.