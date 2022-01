Hromadné podujatia sa rozdelia na tri kategórie podľa rizikovosti, budú platiť rozdielne kapacitné obmedzenia

10.1.2022 - Hromadné podujatia budú rozdelené na tri kategórie. Podľa ich rizikovosti budú pre organizátorov a účastníkov platiť rozdielne kapacitné obmedzenia súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19.





Vyplýva to z návrhu odporúčaní pre hlavného hygienika, ktoré na pondelkovom online rokovaní schválila Vláda SR. Kabinet Jánovi Mikasovi odporučil bezodkladne prijať vyhlášku, ktorá určí maximálny počet účastníkov podujatí.Hromadné podujatia by sa mali rozdeliť na nízko rizikové, stredne rizikové a vysoko rizikové. Pri nízko rizikových podujatiach, ktorými sú označené také, kde je nosenie respirátora a sedenie povinné, zároveň nie je povolená konzumácia jedla či nápojov, spev či povzbudzovanie účastníkov, je maximálna kapacita určená na 100 osôb, respektíve maximálne 50 % kapacity priestoru.V rámci stredne rizikových podujatí, kde je povinné nosenie respirátora a fixné sedenie či státie, sa počet účastníkov obmedzí na 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestoru. Pri vysoko rizikových podujatiach, kde je nosenie respirátora obmedzené a je povolená konzumácia a podobne, je maximálna kapacita určená na 20 osôb, pričom zoznam účastníkov je povinný. Ide najmä o svadby, kary, oslavy, večierky, plesy či diskotéky.Vláda zároveň odporučila hlavnému hygienikov prijať vyhlášku, ktorou povolí účasť divákov na Majstrovstvách Európy v hádzanej mužov, a to v rozsahu 25 % kapacity štadióna a športových zariadení.