COVID automat sa zmení, po novom sa budú môcť susedné okresy líšiť aj o dve farby

Sedemdňová vážená incidencia

"Zjemnenie" hodnotenia okresov

16.9.2021 - Vláda schválila návrh tretej aktualizácie COVID automatu, ktorý na štvrtkové rokovanie predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR. Aktualizácia zachováva kľúčové aspekty predchádzajúcej verzie bez zmien opatrení.Upravuje sa najmä metodika výpočtu incidencie a poradie algoritmu na stanovenie výsledného stupňa rizika okresu.Spomenuté úpravy sú metodologického charakteru a nemajú dopad na vyhlášky či iné uznesenia naviazané na COVID automat.Po novom sa bude brať do úvahy sedemdňová vážená incidencia, ktorá sa bude vypočítavať s prihliadnutím na rozdiel medzi dospelou populáciou a deťmi do 18 rokov.Výpočet bude definovaný ako počet nových prípadov koronavírusovej infekcie u Slovákov vo veku 18 a viac rokov za sedem dní na 100-tisíc obyvateľov plus jedna pätina počtu nových prípadov u mladistvých do 18 rokov za sedem dní na 100-tisíc obyvateľov.Táto zmena by mala prispieť k lepšej predikcii budúcich hospitalizácií, ku ktorým deti prispievajú v minimálnej miere. „Reaguje sa tak na potenciálne riziko obmedzeného testovania v školách v prípade, že by toto testovanie viedlo v urýchlenému rastu incidencie,” uvádza sa v predloženom materiáli.Rezort tiež v tomto smere avizuje možné zmeny v blízkej budúcnosti. V prípade, že sa nepreukáže výrazne vyššie riziko hospitalizácií u detí v prostredí delta variantu, môže byť faktor jedna pätina prehodnotený smerom k faktoru jedna desatina.„Pre úplnosť je nutné poznamenať, že úprava na váženú incidenciu 'zjemní' hodnotenia okresov v rámci COVID automat o približne 15 percent,” uvádza sa v predkladacej správe.Regionálne úrady verejného zdravotníctva dostanú tiež možnosť rozhodnúť o neuplatnení pravidla pre susediace okresy v odôvodnených prípadoch, napríklad v prípade dominantného výskytu nových prípadov infekcie v opačnej strane okresu vo vyššom stupni varovania.Lokálny epidemiológ mal doteraz možnosť skóre v jednotlivých okresoch pozmeniť o jeden stupeň nahor alebo nadol, po novom sa budú môcť susedné okresy líšiť o dva stupne ak pôjde o menej previazané okresy.