Výzdobu priestorov pred mestskou halou v Prešove vytvorili z 20-tisíc kvetov, chystali ju niekoľko dní

Kvety zháňali aj v zahraničí

Posledná prišla na rad kytica pre pápeža

16.9.2021 (Webnoviny.sk) - Priestory pred mestskou halou v Prešove, z ktorých pápež František slávil slávnostnú archijerejskú liturgiu, vyzdobila kvetinárka z Kežmarku Andrea Zelinová. Výzdoba pozostávala z 20-tisíc kusov kvetov a jej príprava trvala niekoľko dní. Len samotné čistenie kvetín trvalo desať hodín.Ako ďalej informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta Kežmarok, pri práci pomáhala autorke výzdoby celá rodina, kamaráti a známi.Kežmarčanku k spolupráci oslovili z Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove na základe recenzií. „Do rána sme mali poslať návrh na kvetinovú realizáciu. Pracovala som na tom celý večer. O týždeň sme boli pozvaní na konzultáciu výzdoby, kde nás oboznámili s protokolom Vatikánu a dohodli sme sa na všetkých detailoch,“ vysvetlila kvetinárka.Celá výzdoba priestoru, na ktorom pápež slúžil východnú liturgiu, od návrhu cez premyslenie logistiky a prerátanie počtu potrebných kvetín trvala niekoľko dní. Kežmarčanka musela dodržať farbu a tvary prepojenia s architektonickým dielom.„Po schválení návrhu nasledovali hodiny preratúvania kvetín a kontaktovanie pestovateľov doma aj v zahraničí. Dlhodobo pracujeme s holandskou firmou, ktorá nám pomáhala so zabezpečením kvalitných kvetín aj pre túto udalosť,” priblížila proces Zelinová.Výzdobu z ruží, ľalií, gipsofilií a ďalších kvetov ladila do bielej a červenej.„Červená je liturgickou farbou, ktorá symbolizuje Kristovu obetu, a hlavne, je to farba sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. Vedeli sme, že pápež bude mať červené rúcho. Červené prvky boli aj na pódiu. Biele ruže zase zdobili podstavec na klokočovskú ikonu Bohorodičky, predstavujúce jej čistotu. Ako poslednú sme uviazali kyticu pre pápeža, ktorá bola z tých istých kvetov, aké sme použili vo výzdobe,” opísala Zelinová, ktorej kvetinárstvo s rodinnou tradíciou funguje v Kežmarku od roku 2007.