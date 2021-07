COVID automat zmenil podmienky pre vstup na hromadné podujatia, deti do 12 rokov nepotrebujú test

Deti bez testu

Zmeny pre športové podujatia

26.7.2021 (Webnoviny.sk) - Nové vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) k organizovaniu hromadných podujatí a k činnosti prevádzok počas pandémie sú od pondelka účinné.Úrad v nich napríklad stanovil, že v prípade hromadných podujatí prekračujúcich povolený maximálny počet účastníkov podľa COVID automatu je na účasť potrebný negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu, už nie antigénového testu. Platnosť negatívneho výsledku PCR testov sa predlžuje na 24 hodín.Ďalej sa napríklad deti do 12 rokov nebudú musieť preukazovať negatívnym výsledkom testu všade tam, kde sa to aktuálne na území Slovenska vyžaduje.Ide napríklad o interiéry akvaparkov, vybrané športové podujatia alebo oslavy organizované v prevádzkach. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková. Vyhláška tiež zmenila pravidlá pre športové podujatia. Tie však nadobudli účinnosť už v piatok 23. júla od 20:00. Nové pravidlá umožňujú v prípade športových podujatí maximálny počet účastníkov na úrovni 50 percent kapacity divákov.„Podmienka najviac 2 000 divákov v exteriéri a najviac 1 000 v interiéri ostáva v platnosti pre žlté a horšie okresy. Pre zelené okresy sa táto podmienka ruší," uvádza ÚVZ. Priestory pre divákov sa zároveň musia rozdeliť do sektorov, ktoré majú kapacitu najviac 1 000 divákov.