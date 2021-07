Francúzsky parlament schválil pravidlá o COVID pasoch i povinnom očkovaní, nariadenie vyvolalo protesty

Nariadenie sa bude vzťahovať aj na deti

Obávajú sa množstva hospitalizácií

26.7.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzsky parlament schválil návrh zákona, ktorý vyžaduje predkladanie takzvaného covid pasu v reštauráciách a pri domácom cestovaní i povinné očkovanie zdravotníckych pracovníkov.Obe opatrenia vyvolali protesty a politické napätie. Prezident Emmanuel Macron a jeho vláda argumentujú tým, že je potrebné ochrániť zraniteľné skupiny ľudí a nemocnice, keďže infekcie sú znova na vzostupe, a tiež vyhnúť sa novým lockdownom.Zákon vyžaduje od všetkých zamestnancov v sektore zdravotnej starostlivosti, aby sa do 15. septembra nechali zaočkovať, inak im hrozí suspendovanie.Tiež vyžaduje, aby sa ľudia pri vstupe do všetkých reštaurácií, vlakov, lietadiel a vybraných verejných zariadení preukazovali certifikátmi o zdravotnom stave. Sprvu platí pre všetkých dospelých, od 30. septembra sa však bude vzťahovať na všetkých vo veku 12 rokov a viac.Covid pasmi budú ľudia dokazovať, že sú plne zaočkovaní, mali nedávno negatívny test na koronavírus alebo sa zotavili z ochorenia COVID-19. Prijateľné budú certifikáty v tlačenej aj digitálnej podobe. Vláda podľa zákona vydá nariadenie, v ktorom rozhodne, ako naložiť s očkovacími dokumentmi z iných krajín.Návrh zákona predstavili pred týždňom. Zákonodarcovia cez víkend aj v noci pracovali na tom, aby sa dohodli na kompromisnej verzii, ktorú v nedeľu v noci schválil Senát a v pondelok v skorých ranných hodinách Národné zhromaždenie francúzskeho parlamentu. Pravidlá môžu platiť do 15. novembra v závislosti od epidemickej situácie.V sobotu vo Francúzsku protestovalo zhruba 160-tisíc ľudí, ktorí nesúhlasia s predkladaním takzvaného covid pasu v reštauráciách a povinným očkovaním zdravotníckych pracovníkov. Mnoho demonštrantov skandovalo slovo sloboda a hlásalo, že im vláda nemá hovoriť, čo majú robiť.Macron v sobotu počas návštevy Francúzskej Polynézie vyzval ľudí na jednotu a skritizoval ľudí, ktorí podnecujú antivakcinačný sentiment a protesty. Demonštranti sa podľa neho môžu „pokojne a s úctou vyjadrovať“, demonštrácie sa však vírusu nezbavia.Vo Francúzsku v dôsledku nákazy koronavírusom zomrelo viac ako 111-tisíc ľudí. Úrady evidujú zhruba 20-tisíc nových infekcií denne, pričom začiatkom mesiaca ich bolo len niekoľko tisíc. V krajine sa začínajú znovu objavovať obavy zo zvýšeného počtu hospitalizácií.