Covidoví pacienti naďalej umierajú osamote. Kňaz k nim môže, ale najbližší príbuzní, ani tí zaočkovaní, nie

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Príbuzných hnevá pasivita ministerstva zdravotníctva, prípad ide riešiť už aj ombudsmanka.Hoci sa na Slovensku uvoľňujú protipandemické opatrenia a život sa pomaly vracia do normálu, nemocnice sú stále povinné zabezpečiť zákaz návštev na lôžkových oddeleniach, výnimku majú len kňazi poskytujúci sviatosť pomazania. Najbližší príbuzní sa tak nedostanú k ťažko chorým pacientom na Covid-19, a to ani v terminálnych štádiách, aby ich mohli naposledy pohladiť, dôstojne sa rozlúčiť."Nákupné centrá sú plné, ale naši milovaní príbuzní stále umierajú osamote. Je to extrémne neľudské," hovorí Lenka Straková z Iniciatívy SKUTOČNÉ OBETE, ktorá združuje stovky priamych príbuzných obetí Covidu-19. Iniciatíva v apríli tohto roka zaslala vláde SR, ministerstvu zdravotníctva, hlavnému hygienikovi a ďalším Otvorený list, v ktorom ich prosila a žiadala o urýchlené vydanie povolenia na možnosť návštev covidových pacientov aspoň pre najbližších príbuzných a na nastavenie jasných a jednotných pravidiel."Neumožnenie kontaktu rodinám s umierajúcimi považujeme za porušenie základných ľudských práv. Je to doslova neľudské, strašné. Kancelária Verejnej ochrankyne práv SR nám 4.mája oznámila, že prijala náš podnet a prípad komplexne posúdi. Tento zákaz mimoriadne negatívne ovplyvnil tisícky ľudí na Slovensku, ktorí prežívali a prežívajú veľké tragédie. Sme radi, že sa ním bude pani ombudsmanka zaoberať. Zároveň sme sklamaní z reakcie ministerstva zdravotníctva, ktoré príbuzným obetí odkázalo, že sú zdravotnícke zariadenia povinné postupovať podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva z októbra 2020, ktorá návštevy zakazuje. Od prijatia tejto vyhlášky uplynulo už pol roka a my sme stratili tisícky najbližších bez možnosti posledných slov, dotyku, rozlúčky. Ministerstvo akoby ignorovalo skutočnosť, že časť populácie je už zaočkovaná, obsadenosť v nemocniciach je tiež nižšia," vyjadrila sa Straková.Iniciatíva v Otvorenom liste žiada nastavenie pravidiel, za akých by bol kontakt s pacientom umožnený, ako napr. zaočkovanosť, PCR test, respirátor, ochranný odev, prípadne karanténa. Mnohí by podstúpili čokoľvek, aby sa aspoň na pár minút mohli s ťažko chorým príbuzným osobne stretnúť.Opatrenia sa na Slovensku zmierňujú, upustilo sa od povinného testovania vo väčšine okresov, deti sa vrátili do škôl, otvorené sú obchody aj terasy reštaurácií.Ministerstvo v odpovedi na Otvorený list vraví, že žijeme v dobe globálneho ohrozenia a je nevyhnutné podnikať racionálne a efektívne kroky. V prípade zomierajúcich navrhlo povoliť návštevu jednej osoby na obmedzený čas, avšak s dodatkom, že sa tým budú zaoberať až v súvislosti so zlepšením epidemiologickej situácie. "To považujeme za pasívny a alibistický prístup. Riešiť problém potrebujeme teraz, a to urýchlene. Každý deň predsa umierajú na Covid-19 desiatky milovaných príbuzných a priateľov v izolácií. Dokedy máme "kompetentných" prosiť? Smrť totiž nepočká, kým si politici a úradníci nájdu čas a ochotu. Rovnako, ako je potrebné vykonávať racionálne kroky, tak je rovnako potrebné konať humánne," uzatvárajú nahnevaní členovia iniciatívy.Iniciatíva SKUTOČNÉ OBETE sa aktivizuje na https://www.facebook.com/obetecovidu , poskytuje psychologickú podporu pre pozostalých a nedávno sa zviditeľnila aj verejnou výzvou na zastavenie nehumánneho označovania obetí za bezmenné "úmrtia" www.peticie.com/vyzva_za_obete_covidu Príloha: Odpoveď MZ SR Informačný servis