Hudobník Reborn sa s manželkou postavil pred súd, obžalovaní sú z extrémizmu

„Vytlačil mi k tomu aj rôzne dokumenty s popísanými bohmi a mne sa to páčilo, lebo sa táto viera obracala smerom k prírode a nemala som problém s jej rešpektovaním,“

5.5.2021 - Na Špecializovanom trestnom súde na pracovisku v Banskej Bystrici v stredu začalo hlavné pojednávanie v kauze Jaroslava P., známeho aj ako hudobník Reborn a jeho manželky Silvie. Prokurátor z Úradu špeciálnej prokuratúry obžaloval Jaroslava P. z trestných činov výroby extrémistických materiálov, ich rozširovania a prechovávania, ktoré spolu s manželkou vykonávali ako členovia extrémistickej skupiny.Obhajca obžalovaných uviedol, že so skutkovými a právnymi závermi uvedenými v obžalobe nesúhlasia, lebo symboly čierne slnko a kolovrat nie sú extrémistické symboly, ale sú podľa nich predkresťanské staroslovanské a storogermánske symboly. Obidvaja obžalovaní odmietli urobiť vyhlásenie o vine alebo nevine a Jaroslav P. odmietol vypovedať s tým, že sa vyjadrí až v záverečnej reči.Silvia P. vypovedala len čiastočne, pričom opísala, ako sa s manželom zoznámila a ako jej objasnil svoju vieru, ktorou vyznával staroslovanské a starogermánske rodnoverie.uviedla s tým, že nemala záujem rozširovať extrémistické symboly a nikdy nebola členkou extrémistickej skupiny.Tričká so symbolmi si dával Jaroslav P. vyrábať na svoju prezentáciu. „Manželovi som pomáhala pri distribúcii týchto predmetov. Som tolerantná a rešpektujem všetky náboženstvá a rasy,“ vypovedala obvinená, ktorá na ďalšie otázky odmietla odpovedať.So súhlasom prokurátora a obžalovaných boli následne prečítané zápisnice z výpovedí svedkov. Medzi nimi boli aj výpovede zástupcov výrobcov tričiek a ich potlače, ktorí zhodne vypovedali, že nepoznali význam symbolov, ktoré použili. „Obidvaja svedkovia z umeleckej obce nevnímali použité symboly za závadové – extrémistické,“ uviedol k výpovediam svedkov obhajca obžalovaných.Súd v tomto prípade vytýčil pôvodne pojednávanie už na február, to sa však nakoniec neuskutočnilo pre pandemickú situáciu.Hudobníka spolu so šéfom združenia Slovenská pospolitosť Jakubom Š. a Michalom B., vtedajším predsedom Okresnej organizácie strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko zadržali 10. mája 2018 v Ružomberku pri operácii Národnej kriminálnej agentúry namierenej proti extrémistom. Súdy ich však následne do väzby nevzali.Dôvodom stíhania hudobníka boli podľa polície predovšetkým príspevky na sociálnej sieti. V prípade ďalších dvoch zadržaných to bolo ponúkanie tovarov s extrémistickou symbolikou.