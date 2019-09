ČR a SR chcú byť lídrami v revolučnom spôsobe ukladania energie

Maroš Šefčovič, archívna snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Brusel 26. septembra (TASR) - Česká republika a Slovensko vo štvrtok v Bruseli oznámili začiatok strategickej cezhraničnej spolupráce v oblasti rozvoja revolučnej technológie ukladania energie pre európsky trh. K oznámeniu došlo na okraj Rady EÚ pre konkurencieschopnosť, kde batérie boli súčasťou pracovnej agendy ministrov.Túto tému na ministerskej rade predstavil podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič, ktorý jeAliancie EÚ pre batérie.Na následnej tlačovej konferencii k česko-slovenskému spojenectvu v oblasti batérií vystúpil aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferenc, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva a obchodu ČR René Nedela, ako aj zástupcovia spoločností InoBat a ČEZ Marián Boček a David Hajtman.Boček a Hajtman potvrdili, že slovenská spoločnosť InoBat s elektrárenský konglomerát ČEZ budú spoločne testovať a vyvíjať revolučnú technológiu skladovania energie pre európsky trh. Testovanie s využitím techniky od ČEZ začne v prvom štvrťroku 2020 a po fáze prispôsobenia technológie potrebám trhu v EÚ by sa malo začať s jej masovou produkciou.Spoločný projekt oboch firiem pod názvom InoBat Energy má podľa nich potenciál od základov zmeniť spôsob ukladania energie, čo napĺňa ambíciu európskej technologickej nezávislosti a energetickej bezpečnosti a poskytuje jedinečnú príležitosť na transformáciu českej a slovenskej ekonomiky z výrobnej na znalostnú. Tento projekt nadväzuje na plán EÚ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.opísal situáciu Ferenc. Dodal, že slovenská strana ponúkla partnerovi InoBatu, americkej firme Wildcat, pozemok na východe Slovenska, kde by mohla prebiehať výroba batérií do áut. Zdôraznil tiež, že spolupráca s ČEZ na výrobe batérií pre uskladnenie energie je potvrdením politickej vôle premiérov oboch krajín z jesene 2018 úzko spolupracovať v tejto oblasti.Podľa slov jeho rezortného kolegu Nedelu projekt, na ktorom pracujú InoBat a ČEZ, má pomocou inovačných technológií a výskumu prispieť k budúcej dekarbonizácii energetického systému.dodal. Upozornil, že ak si chcú obe krajiny udržať a rozvíjať automobilovú výrobu, musia rozvíjať aj celý hodnotový reťazec, vrátane výroby batérií na báze lítia.Výkonný riaditeľ firmy InoBat Marián Boček zdôraznil, že cieľom firmy je dodávať špičkové svetové technológie popredným priemyselným lídrom a poskytnúť EÚ riešenia pre ukladanie energie - od výskumu a vývoja, cez výrobu, až po rozsiahlu aplikáciu v praxi. Partnerstvo s ČEZ predstavuje podľa neho jedinečnú príležitosť vyskúšať, prispôsobiť a ďalej rozvíjať technológiu batérií založená na báze slanej vody a železa, ktorú ponúka ESS Inc., americký líder vo výrobe bezpečných a lacných batérií s dlhou funkčnosťou. Zakúpenie technológie od ESS Inc. je naplnením memoranda medzi InoBat a ČEZ z mája tohto roka. Dlhodobým cieľom je vybudovanie výrobnej linky pre európskych výrobcov ekologickej energie a siete nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. "Hlavným cieľom je zelená a udržateľná budúcnosť," konštatoval Boček.Riaditeľ pre stratégiu ČEZ David Hajtman upozornil, že "