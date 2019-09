P. Pellegrini prijíma pozíciu volebného lídra strany Smer-SD

Na archívnej snímke slovenský premiér Peter Pellegrini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) - Premiér Peter Pellegrini prijíma pozíciu volebného lídra strany Smer-SD. Povedala to jeho hovorkyňa Patrícia Macíková v reakcii na vyjadrenie strany Smer-SD, že jej predseda Robert Fico ho navrhne ako lídra kandidátky.uviedla Macíková.Dodala, že premiér si bude až do konca volebného obdobia plniť svoje povinnosti, ktoré mu z pozície predsedu vlády vyplývajú. Ďalej bude podľa jej slov pracovať pre ľudí a pre Slovensko.Strana Smer-SD v piatok informovala, že Fico navrhne Pellegriniho ako lídra kandidátky. Podľa slov hovorcu Smeru-SD Jána Mažgúta považuje strana toto rozhodnutie za najlepšie riešenie pre Slovensko.Obaja, Fico aj Pellegrini, dlhodobo hovoria, že chcú, aby bol Smer-SD stabilný, silný a aby bol úspešný v nadchádzajúcich voľbách. Fico viackrát zdôraznil, že strana má ambíciu opäť skladať vládu. Postaviť chcú silnú kandidačnú listinu a vytvoriť čo najväčší koaličný potenciál.V lete sa hovorilo o napätých vzťahoch medzi Ficom a Pellegrinim. Ten v stredu skonštatoval, že sú obaja dospelí ľudia, ktorí môžu mať na veci rozdielne názory, ale vedú medzi sebou konštruktívne debaty, ktoré môžu stranu posúvať ďalej. Doplnil, že ich predstavy o stratégii strany sa približujú. Na otázku, či bude Fico na kandidátke vtedy odpovedal, že ako predseda strany má na to plné právo.