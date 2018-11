ČR si v príprave zahrá v Poľsku, Ukrajina v Turecku, rozlúčka Rooneyho

Na snímke v popredí Wayne Rooney. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

14. novembra:



19.00 Švajčiarsko - Katar (Lugano)



15. novembra:



12.00 Bahrajn - Kuvajt (Al Farwaniyah)

12.00 Uzbekistan - Libanon (Goald Coast)

15.30 Irán - Trinidad a Tobago (Teherán)

18.00 Poľsko - ČR (Gdansk)

19.15 Izrael - Guatemala (Netanya)

20.45 Nemecko - Rusko (Lipsko)

20.45 Írsko - Severné Írsko (Dublin)

21.00 Anglicko - USA (Londýn)



16. novembra:



02.30 Peru - Ekvádor (Lima)

13.00 Japonsko - Venezuela (Oita)

15.25 SAE - Bolívia (Dubaj)

16.00 Saudská Arábia - Jemen (Dammam)

21.00 Brazília - Uruguaj (Londýn)



17. novembra:



01.15 Čile - Kostarika (Rancagua)

03.00 Honduras - Panama

09.50 Austrália - Kórejská rep. (Brisbane)

16.00 Jordánsko - India (Ammam)



18. novembra:



20.45 Španielsko - Bosna a Hercegovina (Las Palmas)



19. novembra:



16.00 Island - Katar (Eupen/Belg.)



20. novembra:



09.30 Austrália - Libanon (Sydney)

11.00 Kórejská rep. - Uzbekistan (Brisbane)

11.20 Japonsko - Kirgizsko (Tojote)

12.00 Maroko - Tunisko (Rades)

12.00 Nigéria - Uganda (Asaba)

13.00 Čína - Palestína (Haikou)

13.00 Irán - Venezuela (Dauha)

16.00 Jordánsko - Saudská Arábia (Amman)

18.00 JAR - Paraguaj (Durban)

18.30 Turecko - Ukrajina (Antalya)

20.00 Albánsko - Wales (Tirana)

20.30 Brazília - Kamerun (Milton Keynes)

20.45 Taliansko - USA (Genk)

21.00 Francúzsko - Uruguaj (Paríž)

22.00 Peru - Kostarika (Lima)



21. novembra:



01.00 Argentína - Mexiko (Cordoba)

02.00 Čile - Honduras

02.00 Panama - Honduras (Panama City)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. novembra (TASR) - Okrem Ligy národov UEFA, ktorá v novembrových asociačných termínoch vyvrcholí záverečnými dvoma kolami, sa bude hrať aj množstvo ďalších prípravných zápasov. Slovenskí súperi v B-divízii LM Česi vo štvrtok v Gdansku nastúpia proti Poliakom. Ukrajinci po zápase v Trnave (piatok 16. novembra) odohrajú v Antalyi prípravný duel s Tureckom.Česi pod novým trénerom Jaroslavom Šilhavým vyhrali v LN na Slovensku 2:1, potom ale prehrali na Ukrajine 0:1. Duel s Poliakmi bude pre nich previerkou pred pondelňajším súbojom v Edene s tímom Pavla Hapala. V ňom pôjde o veľa, o zotrvanie v B-divízii, keďže Ukrajina si troma víťazstvami za sebou zaistila výhru v 1. skupine. Až šesť hráčov v českom tíme pred siedmimi rokmi získalo striebro na ME hráčov do 19 rokov. Sú nimi Tomáš Koubek, Jakub Brabec, Tomáš Kalas, Pavel Kadeřábek a dodatočne nominovaní Jiří Skalák a Ladislav Krejčí.citoval idnes.cz stredopoliara Bologne Krejčího.uviedol obranca Hoffenheimu Kadeřábek.Vo Wembley sa v súboji s USA oficiálne rozlúči s anglickým národným dresom jeho bývalý kapitán Wayne Rooney. Tridsaťtriročný útočník je rekordér v počte reprezentačných gólov za Anglicko. V 119 zápasoch vo farbách "Albionu" ich strelil 53. Naposledy si najcennejší dres obliekol v novembri 2016, keď Angličania zdolali rivala zo Škótska 3:0.reagoval bývalý hráč Manchestru United a FC Everton, ktorý momentálne pôsobí v zámorskej MLS.V Anglicku odohrajú dva prípravné zápasy aj päťnásobní majstri sveta z Brazílie. V Londýne ich najprv čaká Uruguaj (16. novembra) a v Milton Keynes zasa Kamerun (20. novembra). Tréner Tite nemôže počítať so zraneným stredopoliarom FC Barcelona Philippe Coutinhom a obrancom Realu Madrid Marcelom.