Futbalový Trenčín podpísal zmluvu s ghanským stredopoliarom Laminem

Trenčín 14. novembra (TASR) - Novou tvárou v kabíne futbalového fortunaligistu AS Trenčín je ghanský reprezentant Mohammed Lamine. Osemnásťročný stredopoliar podpísal po niekoľko týždňov trvajúcej skúške viacročný kontrakt.povedal pre klubový web hovorca AS Martin Galajda. Lamine oblieka dres reprezentácie Ghany do 20 rokov. Pod Čákov hrad prišiel z ghanského klubu Accra Lions.