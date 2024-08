Craig Ramsay povedie slovenských hokejistov aj v ďalšej sezóne

Kanadský tréner Craig Ramsay povedie hokejistov Slovenska aj v nasledujúcej sezóne 2024/2025. Na pondelkovej tlačovej konferencii to potvrdil prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan.





Sedemdesiattriročný kormidelník vedie slovenskú reprezentáciu od roku 2017. "Rozhovory s Craigom prebehli úspešne do konca a bude trénovať reprezentáciu do konca sezóny 2024/2025. Tešíme sa z toho, že tréner, ktorý zmenil našu filozofiu, pokračuje s nami," uviedol Šatan.Ramsay uviedol, že na ďalšiu spoluprácu sa teší. Naposledy viedol Slovákov na MS v Ostrave, kde vypadli vo štvrťfinále s Kanadou po prehre 3:6: "Boli sme aj teraz na MS blízko k úspechu, nechcel som to vzdať. Aj po debate s manželkou som sa takto rozhodol."

