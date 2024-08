V kvalifikácii o olympiádu 2026 budú Slovensko reprezentovať aj hráči z KHL

V tíme trénera Craiga Ramsayho na finálový turnaj o postup na zimné olympijské hry 2026 figurujú aj hokejisti pôsobiaci v KHL. Dres Slovenska si v Bratislave v zápasoch proti Rakúsku, Maďarsku a Kazachstanu (od 29. augusta do 1. septembra) oblečú Martin Gernát, Mário Grman i Adam Liška. Naopak, v nominácii chýbajú ofenzívni ťahúni Peter Cehlárik a Juraj Slafkovský.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu ešte hráči z KHL za Slovensko nehrali. Otázka ich nominácie bola "horúca" už pred májovými MS v Ostrave. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového (SZĽH) sa vtedy pred šampionátom zaoberal aj témou ich účasti v národnom tíme. Členovia VV konštatovali, že "každý hokejista, ktorý vlastní slovenský pas a má požadovanú výkonnosť, má právo reprezentovať Slovensko na medzinárodných podujatiach. Avšak vzhľadom na to, že súčasní slovenskí reprezentanti pôsobiaci v KHL z rôznych dôvodov – či už zdravotných, osobných, rodinných alebo iných, nie sú pred vrcholom sezóny k dispozícii pre potreby národného tímu, pre slovenskú reprezentáciu je táto téma pre MS 2024 uzavretá." V KHL pôsobili v uplynulej sezóne ešte aj Michal Krištof, Michal Čajkovský, Tomáš Jurčo, Christián Jaroš, Adam Húska a Patrik Rybár. Všetci okrem Húsku majú platné zmluvy v tejto súťaži aj na sezónu 2024/2025.



Pred štartom kvalifikácie na ZOH si SZĽH nechal spraviť prieskum. Podľa zväzu ho inicioval zástupca HKM Zvolen Dušan Mráz ešte na aprílovom zasadnutí Kongresu. Podľa neho je 52 percent slovenských klubov za účasť hráčov KHL v reprezentácii SR. "Do názorového prieskumu boli zahrnuté všetky kluby, ktoré mali právo hlasovať na Kongrese. Z tých, ktoré zahlasovali, bolo za účasť hráčov KHL v reprezentácii 52 percent, proti účasti hráčov KHL v reprezentácii bolo 38 percent klubov, pričom 10 percent klubov sa zdržalo. Hokejové hnutie sa v názorovom prieskume teda prikláňa k verzii, že reprezentácia by mala byť na jednotlivých turnajoch v čo najsilnejšom možnom zložení bez ohľadu na klubovú príslušnosť hráčov. Tréneri národného mužstva tak budú mať pri nominácii na medzinárodné turnaje voľnú ruku a bude na jednotlivých hráčoch, či nomináciu do reprezentácie príjmu," uviedol zväz vo vyhlásení.

V nominácii prekvapivo chýbajú útočníci Peter Cehlárik a Juraj Slafkovský. Dvadsaťdeväťročný Cehlárik štartoval od roku 2021 na štyroch veľkých turnajoch a výrazne sa pričinil o zisk bronzu na ZOH v Pekingu. Slafkovský získal v Číne cenu pre najužitočnejšieho hráča turnaja a štartoval tento rok aj na májových MS v Česku.

Naopak, po dvoch rokoch si reprezentačný dres oblečie Kristián Pospíšil. Dvadsaťosemročný krídelník chýbal na uplynulých dvoch svetových šampionátoch po konflikte s trénerom Ramsayom. V Bratislave si však zahrá aj so svojím bratom Martinom. Obaja sa nedávno vyjadrili, že hrať v tíme s hráčmi z KHL im "nevonia", napokon v nedeľu večer na sociálnej sieti zverejnili spoločné vyjadrenie a potvrdili štart v kvalifikácii ZOH: "Určite vám v posledných dňoch neunikli informácie s otázkou, či my bratia nastúpime za reprezentáciu Slovenska v rámci kvalifikácie na ZOH. Vyjadrenie k hráčom z KHL a ich účasti v reprezentácii už bolo z našej strany povedané dosť a je známe, aký máme k tomu postoj. Je už na každom z vás, aby si vytvoril názor na danú vec a podľa nej sa správal a tiež verili tomu, čo je správne. Ale naša chuť reprezentovať Slovensko a pomôcť dosiahnuť tie najlepšie možné výsledky je pre nás priorita a takisto túžba zahrať si spolu. Sme športovci, a to ako veľmi dokáže spojiť našu spoločnosť šport, sme ukázali veľakrát a veríme, že to urobíme zasa tými najlepšími možnými výkonmi a znovu potešíme Slovensko a každého jedného Slováka, ktorý je fanúšik športu a nášho hokeja."



Slovenskí hokejisti musia prejsť kvalifikačným turnajom druhýkrát za sebou. Pred tromi rokmi zdolali na finálovom turnaji v Bratislave Rakúsko 2:1, Poľsko 5:1 a Bielorusko 2:1. Postúpili na ZOH do Pekingu, kde si vybojovali bronzové medaily.



Na ZOH 2026 do Milána a Cortiny d'Ampezzo postúpi iba víťaz každej z troch finálových kvalifikačných skupín. Okrem bratislavskej D-skupiny sa rovnaký turnaj uskutoční aj v Rige (Lotyšsko, Francúzsko, Slovinsko, Ukrajina) a Aalborgu (Dánsko, Nórsko, Veľká Británia, Japonsko).

nominácia SR na kvalifikačný turnaj o ZOH 2026:



Brankári: Denis Godla (Slovan Bratislava), Samuel Hlavaj (Iowa Wild), Stanislav Škorvánek (Mountfield Hradec Králové)



Obrancovia: Peter Čerešňák (Dynamo Pardubice), Martin Fehérváry (Washington Capitals), Mário Grman (Admiral Vladivostok), Martin Gernát (Lokomotiv Jaroslavľ), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec), Samuel Kňažko (Cleveland Monsters), Patrik Koch (HC Utah), Šimon Nemec (New Jersey Devils)



Útočníci: Marek Hrivík (Leksands IF), Miloš Kelemen (HC Utah), Róbert Lantoši (Bílí Tygři Liberec), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Lukáš Cingel, Kristián Pospíšil (obaja HC Kometa Brno), Martin Pospíšil (Calgary Flames), Miloš Roman, Libor Hudáček (obaja HC Oceláři Třinec), Pavol Regenda (Anaheim Ducks), Marián Studenič (Färjestad BK), Matúš Sukeľ (HC Litvínov), Adam Sýkora (Hartford Wolf Pack), Tomáš Tatar (New Jersey Devils)

program turnaja:



štvrtok 29. augusta



14.00 Kazachstan – Maďarsko



18.00 SLOVENSKO – Rakúsko







piatok 30. augusta



14.00 Kazachstan – Rakúsko



18.00 Maďarsko – SLOVENSKO



nedeľa 1. septembra



14.00 Rakúsko – Maďarsko



18.00 SLOVENSKO – Kazachstan