CRESCO REAL ESTATE mení trh novostavieb: V Dúbravke do dvoch rokov vyrastú Agáty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.5.2021 (Webnoviny.sk) -"Rezidenčný trh na Slovensku trpí akútnym nedostatkom bývania, najmä v novostavbách, a my sa snažíme tento dopyt uspokojiť. Projekt Agáty sa zacieľuje na široké spektrum potenciálnych klientov. Ponúkame v ňom byty, apartmány a domy určené na bývanie alebo na strednodobý či dlhodobý prenájom vrátane služieb, čo je dnes vo svete už bežný produkt," prezrádzaa pokračuje:Sme presvedčení, že vďaka multifunkčnosti ponuky a výnimočnosti prostredia si v Agátoch každý klient nájde presne to, čo hľadá."Jedným z benefitov projektu Agáty je jednoznačne jeho poloha a úzky kontakt s prírodou. Tým, že sa nachádza v blízkosti chráneného územia lesa, prirodzene poskytuje súkromie a vylučuje možnosť ďalšej zástavby. Zároveň sa projekt Agáty nachádza vo výborne vybudovanej lokalite. Dostupnej nielen osobnou dopravou, ale aj MHD. Pre ešte lepšiu dostupnosť k Agátom vybuduje developer CRESCO REAL ESTATE obojstrannú zastávku MHD na Agátovej ulici. V okolí sa nachádzajú obchodné domy, školy, škôlky, nákupné centrum či zdravotnícke zariadenia. Okrem predĺženia električkovej trate až do nákupného centra v lokalite Bory je v blízkosti projektu Agáty v budúcnosti naplánovaný aj TIOP – terminál integrovanej osobnej dopravy s možnosťou nastúpiť na autobus či vlak.Návrh projektu zveril developer osvedčenému ateliéru Compass Architekti, ktorý dlhodobo spolupracuje s developerom na jeho vlajkovom projekte – štvrti Slnečnice v bratislavskej Petržalke. "Projekt Agáty sme sa snažili koncipovať v štýle kvalitného moderného bývania spojeného s oddychom, ktorý zužitkováva dve výnimočné danosti lokality. Na jednej strane je to výborná vybavenosť a bezproblémová dostupnosť, na druhej strane je to nádherné prírodné prostredie. Veríme, že budúci obyvatelia Agátov ocenia obe tieto kvality, ktoré sú pri bývaní v meste vyhľadávanou raritou," hovorí Projekt Agáty bude pozostávať zo 121 bytov a apartmánov a 29 domov s predzáhradkami. Byty aj apartmány (s celkovou podlahovou plochou od 24,91 m2 do 105,80 m2) a tiež domy (s celkovou podlahovou plochou od 137,49 m2 do 189,77 m2) so záhradkami s výmerami od 99,69 m2 do 369,08 m2. Všetky produkty sú určené tak na dlhodobé, ako aj krátkodobé, napríklad víkendové bývanie.Agáty sú však zaujímavé aj pre tých, ktorí chcú dlhodobo zhodnocovať svoje úspory a obzerajú sa po investičných nehnuteľnostiach."Napríklad pri kúpe dvojizbového apartmánu v cene 189 000 eur dokáže klient pri jeho následnom predaji po piatich rokoch získať výnos na úrovni 5 % p. a. V prípade financovania kúpy nehnuteľnosti formou hypotekárneho úveru môže byť priemerná ročná návratnosť investície až 15 % p. a. A to aj v prípade pesimistického scenára priemerného ročného rastu cien bytov na úrovni 3 %," vysvetľuje. (Pozn.: medziročný rast cien bytov v Bratislave bol v roku 2020 podľa NBS na úrovni takmer 12 %.)Doplnkové služby pre obyvateľov Agátov ako spoločný bazén, posilňovňa či recepcia sú na trhu jedinečné a zvyšujú atraktivitu projektu aj pre segment záujemcov o bývanie v nájme.Apartmány a byty sa budú ponúkať v štandarde. Všetky ponúkané typy obytných jednotiek bude možné financovať cez bežný hypotekárny úver s možnosťou zriadenia trvalého pobytu.Dva vzniknuté vnútrobloky medzi obytnými budovami ponúknu klientom Agátov rôzne možnosti, ako tráviť voľný čas – menší vnútroblok s vonkajším bazénom bude koncipovaný skôr relaxačne, väčší dvor s hernými prvkami bude zameraný na aktívnejší oddych. V areáli bude k dispozícii aj posilňovňa. Ďalšie možnosti športového vyžitia a relaxu ponúka susedný športový klub Penati a priľahlý les."Agáty sú situované v blízkosti chráneného územia lesa a sú tak v úzkom kontakte s prírodou. Je to výborný východiskový bod do okolia – turistickými chodníkmi sa dá dostať na Devín či Devínsku Kobylu. Pozdĺž celého projektu plánujeme vybudovať aj cyklotrasu, ktorá by sa v budúcnosti mala napojiť na mestskú cyklotrasu," dopĺňaVýstavbu Agátov plánuje developer začať v 3. štvrťroku 2021, dokončenie je plánované v 3. kvartáli 2023.Informačný servis